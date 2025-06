inXile Entertainment: Dokumentation zum 20. Jubiläum

Mit den Spielereihen Wasteland und The Bard’s Tales hat sich inXile Entertainment in den letzten zwei Jahrzehnten einen Namen gemacht. Mit Clockwork Revolution arbeitet an zudem aktuell an einem Action-RPG in der Steampunk-Metropole von Avalon.

Zum 20-jährigen Jubiläum blicken die Mitarbeiter zurück auf die Geschichte des Studios mit seinen Anfängen, Fehlschlägen und der Aufnahme in die Xbox-Familie.