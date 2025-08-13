inZOI: Anfang 2026 für PlayStation 5, Xbox-Version wird noch geprüft

inZOI erscheint Anfang 2026 für PlayStation 5, Xbox-Version wird noch geprüft.

Das Spiel inZOI soll Anfang 2026 für die PlayStation 5 veröffentlicht werden. Das Entwicklungsteam arbeitet daran, die bestmögliche Spielerfahrung auf dieser Plattform zu bieten.

Eine Umsetzung für Xbox befindet sich in der Prüfphase, ist jedoch bisher nicht bestätigt.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum sowie weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.