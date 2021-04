IO Interactive: Drittes Studio IOI Barcelona eröffnet

IO Interactive ist mit seinen Spielen auf Erfolgskurs und will sich deshalb weiter verstärken. Was könnte da besser helfen als ein neues Studio?

Das neue spanische Studio wurde laut der offiziellen Website des Entwicklers jetzt eröffnet und IOI Barcelona getauft. Die Spielschmiede wird in Zukunft als drittes Glied mit IOI Kopenhagen IOI Malmö an Titeln wie Project 007 oder Hitman arbeiten. Das Barcelona-Studio liegt im Stadtzentrum und ein erstes Team ist bereits Vorort.

„Es liegen aufregende Zeiten vor uns bei IO Interactive und ich bin stolz darauf, den nächsten Schritt in unseren Plänen für eine der begehrtesten Spielefirmen in Europa anzukündigen. IOI Barcelona wird das dritte Studio sein, das sich unseren Bemühungen anschließt, phänomenale Erlebnisse für unsere Spieler und Communitys zu schaffen“, so Hakan Abrak, CEO von IO Interactive.

„Alle drei unserer Studios verfügen über extrem talentierte Entwickler, die mit Leidenschaft und Tatendrang unsere Branche voranbringen wollen. Ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie ist, dass jeder bei IOI eine bedeutende und einflussreiche Rolle bei der Verwirklichung unserer Träume spielen kann, unabhängig davon, wo er sich befindet. Betrachtet es als ein Studio an mehreren Standorten.“