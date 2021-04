IO Interactive: Gerücht: Exklusives Fantasy-RPG für Xbox in Entwicklung

Die angekündigte Pause für die Hitman-Reihe scheint Entwickler IO Interactive optimal nutzen zu wollen.

Zuletzt eröffnete man etwa ein neues Studio am Standort Barcelona. Und mit der erworbenen Lizenz zum Programmieren befindet sich zudem ein Spiel basierend auf der James Bond-Lizenz in Arbeit.

Darüber hinaus scheint der Entwickler seine Komfortzone aber zu verlassen und sich an etwa ganz Neuem zu versuchen.

Denn, wie Windows Central heute berichtet, soll IO Interactive an einem Rollenspiel mit Fantasy-Setting arbeiten.

Als Publisher soll man sich den Gerüchten zufolge keinen geringeren als Microsoft ausgesucht haben. Das Spiel würde dann unter dem Xbox Game Studios Publishing Label exklusiv für Xbox veröffentlicht.

Über das Spiel mit dem Projektnamen Dragon ist an sich nicht viel bekannt. Es wird bisher als ein Spiel mit einer verbundenen Welt beschrieben, was Onlinemechaniken oder einen Online Modus nahelegt. Die Details darüber sind wohl aber noch nicht final. Ohnehin befindet sich das Projekt noch in einer frühen Phase der Entwicklung.

Mit dem neuen Studio in Barcelona ist IO Interactive ohnehin auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Die Stellenanzeige für einen Senior UX Designer etwa erwähnt sogar explizit die Abteilung Dragon für ein unangekündigtes AAA-Projekt.

🎮 Executive Producer

We are looking for an Executive Producer for our unannounced project 🤩 Interested?

