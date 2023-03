IO Interactive: Hitman-Reihe liegt wegen Project 007 auf Eis

Mit Hitman: World of Assassination legte IO Interactive im Januar die drei Teile der Hitman-Reihe zu einem großen Ganzen zusammen, und schuf damit die ultimative Spielerfahrung.

Bis zum nächsten Einsatz für Agent 47 wird aber noch ganz viel Zeit vergehen, denn der glatzköpfige Mann mit dem Barcode im Nacken liegt derzeit auf Eis.

Christian Elverdam, Mitbegründer und Chief Creative Officer bei IO Interactive, sprach mit Eurogamer über die Zukunft von Hitman. Demnach werde man wieder auf Agent 47 zurückkommen, jedoch nimmt die Entwicklung des angekündigten James Bond Spiels Project 007 alle Zeit in Anspruch.

„Ich hoffe, dass wir den Kuchen nicht nur essen, sondern auch genießen können, denn wir haben eine wunderbare Plattform, auf der wir weiter damit experimentieren können, was die Formel leisten kann und was die Leute von ihr erwarten. Und irgendwann wäre es natürlich schön, wie jeder Kreative zu sagen: ‚Okay, mit allem, was wir gelernt haben, wie würde das aussehen, wenn wir eine Sandbox neu entwerfen müssten?’“

„Im Moment ist ein großes, neues Hitman-Spiel ein wenig auf Eis gelegt, da wir eine andere Agenten-Fantasie entwickeln, die auch viel von unserer Zeit in Anspruch nimmt. Aber natürlich werden wir auf den geliebten Agent 47 zurückkommen. Er ist immer noch das Herzstück dieser Firma.“