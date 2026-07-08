IO Interactive: Istanbul-Studio schließt – Stellenabbau wegen Umstrukturierung

Nach dem Ende einer externen Finanzierungsvereinbarung für Project Fantasy nimmt IO Interactive umfangreiche Veränderungen an seiner Unternehmensstruktur vor. Das Studio hat die vollständige Kontrolle über das Projekt sowie die dazugehörige Marke zurückerlangt, muss im Zuge der Neuausrichtung jedoch Stellen abbauen und das Studio in Istanbul schließen.

IO Interactive erklärt, dass die Umstrukturierung notwendig sei, um die langfristige Zukunft des unabhängigen AAA-Entwicklers zu sichern. Statt externe Projekte und mögliche Ableger für den mobilen Markt stärker zu verfolgen, will das Unternehmen seine Ressourcen künftig auf die wichtigsten internen Kernprojekte konzentrieren.

Von den Veränderungen sind Mitarbeiter verschiedener Bereiche betroffen. IO Interactive bestätigte, dass ein Prozess eingeleitet wurde, um sich von einigen Kollegen zu trennen, die laut Studio maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen haben.

Besonders betroffen ist das Istanbul-Studio, das vollständig geschlossen wird. Gleichzeitig richtet IO Interactive einen Aufruf an andere Entwicklerstudios und Unternehmen, offene Stellen mit den betroffenen Mitarbeitern zu teilen und ihnen beim nächsten Karriereschritt zu helfen.

Project Fantasy bleibt vollständig bei IO Interactive

Trotz der Umstrukturierung betont IO Interactive, dass Project Fantasy weiterhin aktiv entwickelt wird. Nachdem die externe Finanzierungspartnerschaft beendet wurde, hat das Studio die vollständige Eigentümerschaft am Spiel und der neuen IP übernommen.

Das Unternehmen möchte Project Fantasy nun unabhängig weiterentwickeln und finanzieren. Laut IO Interactive sei das Spiel nicht nur ein Projekt, sondern eine eigene Welt und Marke, in die das Team weiterhin vollständig investiert sei.

Die Verantwortlichen sehen die Änderungen als schwierige, aber notwendige Entscheidung, um IO Interactive langfristig als eines der wenigen vollständig unabhängigen AAA-Studios und Publisher zu erhalten.