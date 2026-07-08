IO Interactive: Istanbul-Studio schließt – Stellenabbau wegen Umstrukturierung

Nach dem Ende einer externen Finanzierungsvereinbarung für Project Fantasy nimmt IO Interactive umfangreiche Veränderungen an seiner Unternehmensstruktur vor. Das Studio hat die vollständige Kontrolle über das Projekt sowie die dazugehörige Marke zurückerlangt, muss im Zuge der Neuausrichtung jedoch Stellen abbauen und das Studio in Istanbul schließen.
IO Interactive erklärt, dass die Umstrukturierung notwendig sei, um die langfristige Zukunft des unabhängigen AAA-Entwicklers zu sichern. Statt externe Projekte und mögliche Ableger für den mobilen Markt stärker zu verfolgen, will das Unternehmen seine Ressourcen künftig auf die wichtigsten internen Kernprojekte konzentrieren.
Von den Veränderungen sind Mitarbeiter verschiedener Bereiche betroffen. IO Interactive bestätigte, dass ein Prozess eingeleitet wurde, um sich von einigen Kollegen zu trennen, die laut Studio maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen haben.
Besonders betroffen ist das Istanbul-Studio, das vollständig geschlossen wird. Gleichzeitig richtet IO Interactive einen Aufruf an andere Entwicklerstudios und Unternehmen, offene Stellen mit den betroffenen Mitarbeitern zu teilen und ihnen beim nächsten Karriereschritt zu helfen.
Project Fantasy bleibt vollständig bei IO Interactive
Trotz der Umstrukturierung betont IO Interactive, dass Project Fantasy weiterhin aktiv entwickelt wird. Nachdem die externe Finanzierungspartnerschaft beendet wurde, hat das Studio die vollständige Eigentümerschaft am Spiel und der neuen IP übernommen.
Das Unternehmen möchte Project Fantasy nun unabhängig weiterentwickeln und finanzieren. Laut IO Interactive sei das Spiel nicht nur ein Projekt, sondern eine eigene Welt und Marke, in die das Team weiterhin vollständig investiert sei.
Die Verantwortlichen sehen die Änderungen als schwierige, aber notwendige Entscheidung, um IO Interactive langfristig als eines der wenigen vollständig unabhängigen AAA-Studios und Publisher zu erhalten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Läuft überall nicht mehr rund und ein Ende von Studioschließungen ist auch nicht in Sicht.
Hätte MS/Xbox Die Finanzierungsvereinbarung als Publishing Partner eingehalten wäre es wahrscheinlich nicht soweit gekommen.
5 Jahre hat man das Projekt finanziell mitgetragen. Wenn da in absehbarer Zeit eine Fertigstellung möglich gewesen wäre dann hätte man es sicherlich nicht beendet.
Irgendetwas stimmt doch hier massiv nicht. 007 hat sich doch sooooooo gut verkauft und ist ein Riesenerfolg? Wo ist dann das ganze Geld hin. Müsste doch für dieses Spiel und seine Entwicklung reichen? Zumal die Löhne in Istanbul auch nicht zu den höchsten Weltweit zählen. Sehr sehr dubios alles auch das Microsoft sich zurückgezogen hat.
Hab ich mir auch gedacht, für ein 007 Spiel hat man doch sehr wenig dazu gehört im Nachhinein und was ich gesehen habe, war eher ok als gut.
Wahrscheinlich wurde das Spiel von MS vorfinanziert, und der Gewinn am Ende ist doch nicht so hoch wie gewünscht, gerade weil die Lohnkosten doch einen Großteil einnehmen.
Zumal gerade nachgeschaut 007 hat sich nur ca. 3M verkauft. Die Kosten, sind aber ca. 200M gewesen, das teuerste Spiel in Dänemarks Geschichte und diese Kosten sind noch nicht komplett wieder eingespielt, d.h. derzeit ist 007 noch im Minus und zwar ca.120M aktuell (Juli 2027). Es ist anzunehmen dass es sich über die nächsten Jahre im Profit befinden wird, aber das ist für Microsoft zu lange. Zumal da sie das andere Projekt auch noch mitfinanzierten.
Es fehlt halt jetzt MS als Geldgeber – das wirkt sich dann doch aus.