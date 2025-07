IO Interactive: Neuer Chief Marketing and Revenue Officer benannt

IO Interactive, Entwickler und Publisher hinter der HITMAN-Reihe, gibt die Beförderung von Olivier Perbet zum Chief Marketing and Revenue Officer (CMRO) bekannt.

In seiner erweiterten Rolle wird Olivier nun sowohl das Marketing als auch die Umsatzaktivitäten des gesamten Studio-Portfolios überwachen, darunter den digitalen und physischen Vertrieb, die Geschäftsentwicklung und die Markteinführungsstrategie, während IOI in eine spannende neue Wachstumsphase eintritt.

Olivier kam 2023 als Chief Marketing Officer zu IO Interactive und brachte mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Gaming, Unterhaltungselektronik und Unterhaltung mit. Seitdem hat er eine Schlüsselrolle beim Ausbau der globalen Publishing-Kapazitäten von IOI gespielt, den Aufbau von IOI Partners unterstützt und herausragende Kampagnen durchgeführt.

Unter der Führung von Olivier feierte IOI kürzlich wichtige Meilensteine: HITMAN World of Assassination hat weltweit mehr als 80 Millionen Spieler erreicht, und die Ankündigung von 007 First Light, einer neu interpretierten Entstehungsgeschichte von James Bond, sorgte weltweit für Aufsehen.

In seiner neuen Position als CMRO wird Olivier alle umsatzfördernden Funktionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Markenpartnerschaften und Geschäftsstrategie aufeinander abstimmen und damit die Position von IOI als unabhängiges Spielestudio und Publisher stärken.

„Anstatt die Führungsriege zu vergrößern, haben wir festgestellt, dass die Kombination aus CMO und CRO für den Erfolg unerlässlich ist“, sagte Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. „Oliviers Markenkreativität in Verbindung mit seinen kaufmännischen Fähigkeiten sind die perfekte Mischung für diese neue Funktion. Sein strategisches Denken und seine Führungsqualitäten haben bereits maßgeblich zur Gestaltung der Vision für IOI beigetragen, und ich bin gespannt, was wir mit ihm in dieser erweiterten Rolle als Nächstes erreichen werden.“

Olivier teilte seine Begeisterung für die Zukunft:

„IOI befindet sich in einer unglaublich spannenden Phase seiner Entwicklung. Ich freue mich sehr darauf, diese neue Rolle zu übernehmen und mit HITMAN, 007 First Light, Project Fantasy und IOI Partners weiter auf der von uns geschaffenen Dynamik aufzubauen. Als unabhängiges Studio haben wir die einzigartige Fähigkeit, langfristig zu denken, sinnvolle Partnerschaften aufzubauen und auf authentische Weise mit Millionen von Spielern in Kontakt zu treten. Ich freue mich darauf, IOI in den kommenden Jahren zu neuen Höhen zu verhelfen.“