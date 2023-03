IO Interactive: Neues Studio eröffnet in Istanbul

Autor:, in / IO Interactive

In Istanbul wird Hitman-Entwickler IO Interactive ein neues Studio eröffnen.

IO Interactive hat die Eröffnung eines vierten Studios bekannt gegeben. Der Entwickler der Hitman-Reihe hat sich wegen der blühenden Entwicklungsszene im Bereich Technik und Mobile für diesen Standort entschlossen.

Das Studio in Istanbul, genauer gesagt in Maslak, Sariyer, soll bei der Entwicklung von Spielen für alle Spieler und Plattformen dienen und auch ein Standbein für die Entwicklung von AAA-Spielen in der Türkei schaffen.

Über den Standort sagte das Unternehmen: „Die Mission von IOI Istanbul ist es, ein Zentrum für die Entwicklung von AAA-Spielen in der Region zu etablieren und einzigartige Spielerlebnisse für unsere Spieler in der ganzen Welt zu schaffen. Unser Team in Istanbul wird eine wichtige Rolle bei unseren ambitionierten Produktionen spielen: Projekt 007, Projekt Fantasy und Hitman.“

Über die Karriereseite kann sich über offene Stellen in Istanbul informiert werden. Weitere Details und Bilder vom neuen Standort will man in den kommenden Wochen und Monaten teilen.