IO Interactive: Project 007 und Project Dragon erscheinen frühestens 2025

Autor:, in / IO Interactive

Hitman-Entwickler IO Interactive hat seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2021/2022 vorgelegt.

Aus dem Bericht geht hervor, dass sich die Einnahmen auf 72,4 Millionen Dollar beliefen. Damit erzielte man nicht nur ein Plus von 7 % gegenüber dem Vorjahr, sondern verdoppelte sogar die Erwartungen des Managements, wie DarkDetectiveNL entdeckte.

Das dicke Plus habe man übrigens einem Deal mit dem Xbox Game Pass zu verdanken.

In den nächsten Geschäftsjahren soll es laut Prognose aber nicht so rosig aussehen. Grund dafür ist, dass in Entwicklung befindliche Spiele wie Project 007 und Project Dragon einfach noch eine lange Zeit bis zur Fertigstellung benötigen. Eine Veröffentlichung vor März 2025 sei daher unwahrscheinlich.