IO Interactive: Projekt Fantasy weiter finanziert und in Entwicklung

IO Interactive hat neue Aussagen zum kommenden Online-RPG Project Fantasy (zuvor Project Dragon) gemacht und dabei den aktuellen Entwicklungsstand sowie die Finanzierung des Projekts eingeordnet. Das Spiel bleibt weiterhin eines der langfristigen Großprojekte des Studios nach dem nächsten James-Bond-Titel.

Studioleiter Hakan Abrak äußerte sich dabei zurückhaltend zur Frage nach einem möglichen finanziellen Partner. Eine Bestätigung oder Dementierung einzelner Beteiligter erfolgte nicht, während gleichzeitig betont wurde, dass man dazu keine weiteren Details kommentieren werde.

Gleichzeitig stellte Abrak klar, dass Project Fantasy weiterhin vollständig finanziert ist und sich in einem stabilen Entwicklungszustand befindet. Das Projekt befinde sich in einer „sehr gesunden Lage“ und werde als vielversprechend beschrieben.

Zuvor war berichtet worden, dass Xbox als möglicher Finanzpartner im Rahmen früherer Dokumente im Zusammenhang mit der Activision-Blizzard-Übernahme erwähnt wurde. Nach einer strategischen Neuausrichtung von Xbox, bei der weniger externe Projekte vollständig finanziert werden, bleibt die genaue Partnerschaft jedoch offiziell unbestätigt.

Project Fantasy bleibt damit weiterhin ein langfristig angelegtes Online-RPG von IO Interactive, dessen konkrete Details zur Finanzierung und Partnerschaft weiterhin nicht offiziell kommuniziert wurden.