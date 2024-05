IO Interactive: Ulas Karademir neuer Chief Technology Officer

IO Interactive, unabhängiger Videospieleentwickler und Publisher, bekannt für die Franchises Hitman und Freedom Fighters, gibt heute bekannt, dass Ulas Karademir IOI als neuer Chief Technology Officer unter der Leitung von CEO Hakan Abrak verstärken wird.

Diese strategische Berufung in die Führung von IOI ist ein weiterer Beleg für das ungebrochene Bestreben des Studios, den Spielern bahnbrechende Erlebnisse anzubieten.

Ulas wird den technischen Betrieb von IOI beaufsichtigen, die kontinuierliche Entwicklung von Glacier, der hauseigenen Spiele-Engine von IOI und arbeitet bei den aktuellen Projekten des Studios eng mit dem Produktionsteam zusammen.

Ulas ist ein bekanntes Gesicht bei IO Interactive – zwischen 2007 und 2014 hatte er bereits sieben Jahre dort gearbeitet.

Mit mehr als 20 Jahren an Erfahrung in den Bereichen Technik und Führung bekleidete er Positionen bei Unity, inklusive sieben Jahren als Vice President of Core Enginering, Graphics, Operations and Productions, und erst kürzlich als General Manager und CPO bei RealityOS.

„Von dem Moment, als ich das Studio verlassen hatte, fühlte ich tief im Inneren, dass ich einen Weg zurückfinden würde. Dieser Moment ist jetzt gekommen. Ich kann es kaum erwarten, meinen Beitrag zu solch unglaubliche Titeln wie Hitman, Glacier, Project 007 und Project Fantasy sowie dem großartigen Management-Team zu leisten, das Hakan zusammengestellt hat“, so Ulas Karademir. „IOI war schon immer für Innovation, großartiges Gameplay und fesselnde Welten bekannt. Ich bin fest dazu entschlossen, unsere Standards noch weiter anzuheben.” „Ulas ist eine enorm wichtige Ergänzung für unser Team. Er bringt unschätzbare Erfahrung, Wissen und Führungsqualitäten mit sich. Seit er IOI verlassen hat, konnte Ulas bei den Firmen, in denen er tätig war, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte vorweisen“, sagt Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. „Wir freuen uns sehr, ihn erneut willkommen zu heißen. IOI befindet sich weiterhin im Wachstum und will den Spielern großartige IPs bieten, Ulas wird hierbei an der Spitze unserer innovativen Bemühungen stehen.“

Die Ankunft von Ulas Karademir ist die jüngste Berufung in die Führung von IO Interactive. Veronique Lallier hatte bereits im vergangenen Januar die Position des Chief Development Officer angetreten, Olivier Perbet kam letztes Jahr als Chief Marketing Officer hinzu.