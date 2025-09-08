IO Interactive: Nach MindsEye-Debakel – weitere Veröffentlichungen als Publisher ungewiss

Nach dem Reinfall von MindsEye steht es offenbar in den Sternen, ob IO Interactive und seinem Publishing-Label noch ein weiteres externes Spiel veröffentlicht.
Hakan Abrak, CEO des Hitman und 007-Entwicklers, glaubt weiterhin an das Potenzial von MindsEye. Wir hatten hier darüber berichtet.
Doch möglicherweise bleibt man zukünftig wieder bei den eigenen entwickelten Spielen. Denn auf die Frage, ob man unter IOI Publishing in Zukunft auch weiterhin Titel von anderen Studios veröffentlichen werde, sagte Abrak:
„IO Interactive wird unsere eigenen Spiele intern veröffentlichen. IOI Partners? Das bleibt abzuwarten.“
Für IO Interactive steht als nächstes 007 First Light an. Das Agentenspiel erhielt mit dem 27. März 2026 jüngst die Lizenz zur Veröffentlichung.
Verständlich. Wäre aber auch schwach nach einem gescheiterten Versuch gleich aufzugeben
Bei unrunden Spielen leidet natürlich auch die Marke des Publishers. Von daher absolut verständlich.
Das nächste mal sollte man sich eventuell besser einklinken und das ganze konstant überprüfen.
Man kann sich durch solche Dinge schnell den Ruf ruinieren.
Schade, dass MindsEye so schlecht angekommen ist. Aber verständlich, dass IO Interactive nach so einem Rückschlag vorsichtig geworden ist. Immerhin liegt der Fokus nun wieder klar auf den eigenen Projekten, und mit 007 First Light steht ein richtig großes Highlight in den Startlöchern. Aber mal sehen, ob sie zeigen, dass sie es besser können.
Aus Fehlern lernt man.
Ob der CEO hinter MindsEye mit seinen Verschwörungstheorien und dem Herausbringen eines unfertigen Spiels lernt ist ungewiss.
Die haben auch mit voller Absicht die Kunden und Presse getäuscht. Das hat mit Fehlern nichts zu tun
Nicht nur das MindsEye ein unterdurchschnittlich schlechtes Spiel war. Die Käufer wurden absichtlich getäuscht und wer sich kritisch geäußert hat, wurde angeblich von der Konkurrenz bezahlt um das Spiel schlecht zu machen. Die haben sich echt zum Affen gemacht
Wird vorerst die richtige Entscheidung sein, sie sollten sich im Vorfeld besser mit zukünftigen Spielen auseinandersetzen.
Man müsste die Spiele vor Veröffentlichung einfach besser prüfen.
Nur weil der Studioleiter ein Bekannter Name ist heist das ja nicht, dass das Spiel wahnsinnig gut wird.