IO Interactive: Nach MindsEye-Debakel – weitere Veröffentlichungen als Publisher ungewiss

10 Autor: , in News / IO Interactive
Übersicht
Image: - - - -

Nach dem Reinfall mit MindsEye ist sich IO Interactive nicht sicher, ob man weitere Spiele anderer Studios veröffentlicht.

Nach dem Reinfall von MindsEye steht es offenbar in den Sternen, ob IO Interactive und seinem Publishing-Label noch ein weiteres externes Spiel veröffentlicht.

Hakan Abrak, CEO des Hitman und 007-Entwicklers, glaubt weiterhin an das Potenzial von MindsEye. Wir hatten hier darüber berichtet.

Doch möglicherweise bleibt man zukünftig wieder bei den eigenen entwickelten Spielen. Denn auf die Frage, ob man unter IOI Publishing in Zukunft auch weiterhin Titel von anderen Studios veröffentlichen werde, sagte Abrak:

„IO Interactive wird unsere eigenen Spiele intern veröffentlichen. IOI Partners? Das bleibt abzuwarten.“

Für IO Interactive steht als nächstes 007 First Light an. Das Agentenspiel erhielt mit dem 27. März 2026 jüngst die Lizenz zur Veröffentlichung.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu IO Interactive

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DrFreaK666 139460 XP Elite-at-Arms Gold | 08.09.2025 - 15:04 Uhr

    Verständlich. Wäre aber auch schwach nach einem gescheiterten Versuch gleich aufzugeben

    0
  2. EdgarAllanFloh 102780 XP Elite User | 08.09.2025 - 15:07 Uhr

    Bei unrunden Spielen leidet natürlich auch die Marke des Publishers. Von daher absolut verständlich.

    0
  3. buimui 435970 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 08.09.2025 - 15:34 Uhr

    Das nächste mal sollte man sich eventuell besser einklinken und das ganze konstant überprüfen.

    Man kann sich durch solche Dinge schnell den Ruf ruinieren.

    1
  4. FaMe 145245 XP Master-at-Arms Gold | 08.09.2025 - 16:04 Uhr

    Schade, dass MindsEye so schlecht angekommen ist. Aber verständlich, dass IO Interactive nach so einem Rückschlag vorsichtig geworden ist. Immerhin liegt der Fokus nun wieder klar auf den eigenen Projekten, und mit 007 First Light steht ein richtig großes Highlight in den Startlöchern. Aber mal sehen, ob sie zeigen, dass sie es besser können.

    0
    • Terendir 134380 XP Elite-at-Arms Silber | 08.09.2025 - 16:23 Uhr
      Antwort auf Evilski

      Ob der CEO hinter MindsEye mit seinen Verschwörungstheorien und dem Herausbringen eines unfertigen Spiels lernt ist ungewiss.

      1
      • GERxJOHNNY 44430 XP Hooligan Schubser | 08.09.2025 - 16:30 Uhr
        Antwort auf Terendir

        Die haben auch mit voller Absicht die Kunden und Presse getäuscht. Das hat mit Fehlern nichts zu tun

        0
  6. GERxJOHNNY 44430 XP Hooligan Schubser | 08.09.2025 - 16:29 Uhr

    Nicht nur das MindsEye ein unterdurchschnittlich schlechtes Spiel war. Die Käufer wurden absichtlich getäuscht und wer sich kritisch geäußert hat, wurde angeblich von der Konkurrenz bezahlt um das Spiel schlecht zu machen. Die haben sich echt zum Affen gemacht

    0
  7. Katanameister 193280 XP Grub Killer Elite | 08.09.2025 - 16:33 Uhr

    Wird vorerst die richtige Entscheidung sein, sie sollten sich im Vorfeld besser mit zukünftigen Spielen auseinandersetzen.

    0
  8. Drakeline6 167835 XP First Star Onyx | 08.09.2025 - 16:41 Uhr

    Man müsste die Spiele vor Veröffentlichung einfach besser prüfen.
    Nur weil der Studioleiter ein Bekannter Name ist heist das ja nicht, dass das Spiel wahnsinnig gut wird.

    0

Hinterlasse eine Antwort