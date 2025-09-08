IO Interactive: Nach MindsEye-Debakel – weitere Veröffentlichungen als Publisher ungewiss

Image: - - - -

Nach dem Reinfall mit MindsEye ist sich IO Interactive nicht sicher, ob man weitere Spiele anderer Studios veröffentlicht.

Nach dem Reinfall von MindsEye steht es offenbar in den Sternen, ob IO Interactive und seinem Publishing-Label noch ein weiteres externes Spiel veröffentlicht.

Hakan Abrak, CEO des Hitman und 007-Entwicklers, glaubt weiterhin an das Potenzial von MindsEye. Wir hatten hier darüber berichtet.

Doch möglicherweise bleibt man zukünftig wieder bei den eigenen entwickelten Spielen. Denn auf die Frage, ob man unter IOI Publishing in Zukunft auch weiterhin Titel von anderen Studios veröffentlichen werde, sagte Abrak:

„IO Interactive wird unsere eigenen Spiele intern veröffentlichen. IOI Partners? Das bleibt abzuwarten.“

Für IO Interactive steht als nächstes 007 First Light an. Das Agentenspiel erhielt mit dem 27. März 2026 jüngst die Lizenz zur Veröffentlichung.