IO Interactive: Xbox zieht sich aus Project Fantasy-Entwicklung zurück

Xbox zieht sich aus der gemeinsam mit Hitman-Entwickler IO Interactive gestarteten Entwicklung des Rollenspiels Project Fantasy zurück.

Seit Anfang 2023 ist offiziell bekannt, dass IO Interactive mit der Unterstützung von Xbox an einem Rollenspiel mit dem Arbeitstitel Project Fantasy arbeitet. Nun verkündet Xbox seinen Rückzug aus dem Projekt.

In einer Stellungnahme gegenüber Bloomberg erklärt ein Xbox-Sprecher, das Unternehmen überprüfe derzeit seine Investitionen, um sich auf seine höchsten Prioritäten konzentrieren zu können:

„Wir reduzieren unsere Gesamtinvestitionen in Spiele nicht. Wir gehen davon aus, dass wir etwa genauso viel in Inhalte investieren werden wie im letzten Jahr. Was sich ändert, ist, wo wir investieren und welche Art von Projekten wir unterstützen.“

IO Interactive glaubt weiter an sein Projekt und wird die Entwicklung auch unter den nun geänderten Bedingungen fortsetzen, was auch Entlassungen miteinschließt. In einer offiziellen Erklärung heißt es dazu wie folgt:

„Heute müssen wir euch eine eher bedrückende Nachricht mitteilen. Die Zusammenarbeit mit einem externen Partner im Zusammenhang mit unserem eigenen IP Project Fantasy ist beendet worden. Das bedeutet, dass wir uns auf diese neue Realität und ihre kurzfristigen Folgen einstellen müssen, einschließlich Personalentscheidungen. Genau das geschieht gerade, während wir dieses Update verfassen, und wir sind fest entschlossen, die Betroffenen bei diesem schwierigen Übergang zu unterstützen.“ „Project Fantasy ist ein Spiel, eine Welt und eine IP, die wir von ganzem Herzen lieben und dem wir uns auch weiterhin zu 100 % verpflichtet fühlen – jetzt und in Zukunft. Dieses wundervolle Universum wird das Licht der Welt erblicken.“