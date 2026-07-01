IO Interactive: Xbox zieht sich aus Project Fantasy-Entwicklung zurück

Seit Anfang 2023 ist offiziell bekannt, dass IO Interactive mit der Unterstützung von Xbox an einem Rollenspiel mit dem Arbeitstitel Project Fantasy arbeitet. Nun verkündet Xbox seinen Rückzug aus dem Projekt.
In einer Stellungnahme gegenüber Bloomberg erklärt ein Xbox-Sprecher, das Unternehmen überprüfe derzeit seine Investitionen, um sich auf seine höchsten Prioritäten konzentrieren zu können:
„Wir reduzieren unsere Gesamtinvestitionen in Spiele nicht. Wir gehen davon aus, dass wir etwa genauso viel in Inhalte investieren werden wie im letzten Jahr. Was sich ändert, ist, wo wir investieren und welche Art von Projekten wir unterstützen.“
IO Interactive glaubt weiter an sein Projekt und wird die Entwicklung auch unter den nun geänderten Bedingungen fortsetzen, was auch Entlassungen miteinschließt. In einer offiziellen Erklärung heißt es dazu wie folgt:
„Heute müssen wir euch eine eher bedrückende Nachricht mitteilen. Die Zusammenarbeit mit einem externen Partner im Zusammenhang mit unserem eigenen IP Project Fantasy ist beendet worden. Das bedeutet, dass wir uns auf diese neue Realität und ihre kurzfristigen Folgen einstellen müssen, einschließlich Personalentscheidungen. Genau das geschieht gerade, während wir dieses Update verfassen, und wir sind fest entschlossen, die Betroffenen bei diesem schwierigen Übergang zu unterstützen.“
„Project Fantasy ist ein Spiel, eine Welt und eine IP, die wir von ganzem Herzen lieben und dem wir uns auch weiterhin zu 100 % verpflichtet fühlen – jetzt und in Zukunft. Dieses wundervolle Universum wird das Licht der Welt erblicken.“
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schön zu sehen, dass sie an dem Spiel festhalten. War schon ein assi Movie von Microsoft. Hoffentlich wird das Spiel ein Verkaufsschlager wie 007 First Light. Wäre ein schöner Mittelfinger gegen Microsoft.
Und an diejenigen die meinen, dass es eine gute Entscheidung war, den Geldhahn bei dem Studio zuzudrehen, weil man mit James Bond ein schwaches Spiel abgeliefert haben soll, was nicht gut abgeschnitten hat:
Metascore: 87
Userscore: 8.4
Steam User Score: 90
über 3 Millionen Verkäufe in 2 Wochen
🙂
„Was sich ändert, ist, wo wir investieren und welche Art von Projekten wir unterstützen.“
Oh oh, ob Kojima mit OD schon ins schwitzen kommt?
Heul nicht rum, wo war denn der Einsatz bei Ballistic Moon und Deviation Games als Sony denen die Gelder entzogen hat und die beiden sind krachen gegangen.
Da ist es auf einmal kein Skandal…wie gesagt, Sony ist da nicht besser, ist immer lustig wenn sich die Playstation Fanboys hier immer moralisch künstlich erhaben fühlen und blind auf dem blauen Auge sind.
Ganz genau .
Hätte Sony bei Concord besser hingesehen , hätte man das Debakel was am Ende folgte , wohl verhindern können .
Das selbe wäre wohl auch bei Marathon nötig gewesen .
Aber hey , Sony macht halt keine Fehler 🙄
„Wäre ein schöner Mittelfinger gegen Microsoft.“ 🤣
Suchen wir etwa wieder am Rand nach unserer Mitte 😉
Sag mal hat dir nie jemand bei gebracht, was man machen soll wenn man rein gar nichts positives zu sagen hat?😉
Ich drücke die Daumen. Mit James Bond haben sie wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Das Spiel hat mir sehr gut gefallen, und ich werde es in naher Zukunft definitiv noch einmal spielen. Dieses Mal mit einem etwas anderen Ansatz. 😊
Ich finde es schon gut das Xbox jetzt besser auf ihre laufenden Projekte einen prüfenden Blick werfen.
Es ist besser , alles gut im Blick zu behalten , als einfach alles laufen zu lassen.
Die Studios sollten zwar nicht unter Druck gesetzt werden , aber auch nicht einfach weiter ohne Kontrolle Geld und Resourcen verschwenden .
Das Asha hier jetzt etwas stränge zeigt , gehört nun einmal auch zum Job eines CEOs
puh…. also solangsam würde ich mir als unabhängiger Entwickler wohl dreimal überlegen irgendwas zusammen mit Microsoft und Xbox zu machen
Bleibt nur noch BigN da man mit Sony ja auch nichts mehr zusammen machen kann.
Was second party spiele betrifft hatte Microsoft nie ein glückliches Händchen.