Ion Fury: Aftershock: Ego-Shooter wird für Konsolen optimiert

Ion Fury: Aftershock ballert im Reto-Stil im November in optimierter Version auch auf Konsolen.

Fulqrum Publishing, Voidpoint und 3D Realms kündigen Ion Fury: Aftershock, die explosive Erweiterung des Ego-Shooters im Retro-Stil, für den 16. Oktober 2025 auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch zum Preis von 14,99 € an.

Mit konsolenoptimierten Steuerelementen und verbesserter Gamepad-Integration bringt Aftershock das rasante Abenteuer von Shelly „Bombshell” Harrison in die Wohnzimmer weltweit.

Die rasante Action geht weiter

Aftershock beginnt unmittelbar nach dem Sieg über Dr. Jadus Heskel, als Shellys Feier durch Explosionen unterbrochen wird und ihr Erzfeind in einer monströsen Flugmaschine entkommt.

Bewaffnet mit ihrem charakteristischen Loverboy-Revolver und einem schwer bewaffneten Roadripper-Hoverbike begibt sich Shelly auf ihre gefährlichste Mission durch brandneue Zonen voller verbesserter Gegner und zerstörerischer Waffen.

Für Konsolen optimierte Funktionen

Die Konsolenversion bietet verbesserte Controller-Unterstützung für präzises Zielen, eine neu gestaltete Benutzeroberfläche für eine optimale Konsolenpräsentation und eine optimierte Navigation, die auf die Eingabe per Gamepad zugeschnitten ist.

Die Nintendo Switch-Version bietet eine flüssige Leistung mit 720p@60fps im Handheld-Modus und 1080p@60fps, wenn sie an den Fernseher angeschlossen ist.

Der revolutionäre Hochgeschwindigkeitskampf mit Fahrzeugen wurde speziell für Konsolen-Controller optimiert und bietet eine verfeinerte Steuerungsmechanik und verbessertes visuelles Feedback für ein flüssiges Gameplay auf allen Plattformen.