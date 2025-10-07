Ion Fury: Aftershock: Ego-Shooter wird für Konsolen optimiert

Image: Fulqrum Publishing

Ion Fury: Aftershock ballert im Reto-Stil im November in optimierter Version auch auf Konsolen.

Fulqrum Publishing, Voidpoint und 3D Realms kündigen Ion Fury: Aftershock, die explosive Erweiterung des Ego-Shooters im Retro-Stil, für den 16. Oktober 2025 auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch zum Preis von 14,99 € an.

Mit konsolenoptimierten Steuerelementen und verbesserter Gamepad-Integration bringt Aftershock das rasante Abenteuer von Shelly „Bombshell” Harrison in die Wohnzimmer weltweit.

Die rasante Action geht weiter

Aftershock beginnt unmittelbar nach dem Sieg über Dr. Jadus Heskel, als Shellys Feier durch Explosionen unterbrochen wird und ihr Erzfeind in einer monströsen Flugmaschine entkommt.

Bewaffnet mit ihrem charakteristischen Loverboy-Revolver und einem schwer bewaffneten Roadripper-Hoverbike begibt sich Shelly auf ihre gefährlichste Mission durch brandneue Zonen voller verbesserter Gegner und zerstörerischer Waffen.

Für Konsolen optimierte Funktionen

Die Konsolenversion bietet verbesserte Controller-Unterstützung für präzises Zielen, eine neu gestaltete Benutzeroberfläche für eine optimale Konsolenpräsentation und eine optimierte Navigation, die auf die Eingabe per Gamepad zugeschnitten ist.

Die Nintendo Switch-Version bietet eine flüssige Leistung mit 720p@60fps im Handheld-Modus und 1080p@60fps, wenn sie an den Fernseher angeschlossen ist.

Der revolutionäre Hochgeschwindigkeitskampf mit Fahrzeugen wurde speziell für Konsolen-Controller optimiert und bietet eine verfeinerte Steuerungsmechanik und verbessertes visuelles Feedback für ein flüssiges Gameplay auf allen Plattformen.

  1. Lord Maternus 341740 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.10.2025 - 18:10 Uhr

    Ich bin einfach zu schlecht in dem Spiel. Schade, dass die PC-Version wohl ein Cheatmenü hat, das man bei der Konsolenversion entfernt hat.

    0
  4. de Maja 301715 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.10.2025 - 19:05 Uhr

    Für mich leider zu Oldschool, 1995 ist schon ein Weilchen her und muss ich nicht mehr haben.

    0
  5. DrFreaK666 151920 XP God-at-Arms Bronze | 07.10.2025 - 19:08 Uhr

    Was will man da optimieren? Schon Ion Fury von 2019 hat Controller-Support.

    0
  6. Mr Poppell 93840 XP Posting Machine Level 2 | 07.10.2025 - 19:45 Uhr

    Bei aller Liebe für Retro Games aber so langsam geht es mir auf den Keks.

    Die XSX schafft 12 Teraflops, dann kommt sowas und gefühlt jeder zweite Release ist irgendein schlechtes Remaster. 😮‍💨

    0
  7. Ash2X 298000 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.10.2025 - 19:50 Uhr

    Gilt leider als ziemlich mangelhaft – auch an Retro-Shooter geht der Nachfolgerwahn nicht vorbei

    0
  9. Hey Iceman 821405 XP Xboxdynasty All Star Gold | 07.10.2025 - 20:14 Uhr

    Duke nach ner Geschlechtsumwandlung?
    Nä die Grafik geht für mich nicht mehr.

    0

