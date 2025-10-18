Ion Fury: Aftershock: Retro FPS für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch veröffentlicht

0 Autor: , in News / Ion Fury: Aftershock
Übersicht
Image: Fulqrum Publishing

Ion Fury: Aftershock für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch veröffentlicht!

Der explosive Moment ist gekommen. Fulqrum Publishing, 3D Realms und Entwickler Voidpoint freuen sich, ankündigen zu können, dass Ion Fury: Aftershock, die mit Spannung erwartete Erweiterung des von der Kritik gefeierten Ego-Shooters im Retro-Stil, ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch für 14,99 € erhältlich ist.

Das Spiel ist über die Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S vollständig spielbar.

Nachdem Aftershock seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2023 PC-Spieler in seinen Bann gezogen und beeindruckende 94 % sehr positiver Nutzerbewertungen auf Steam erhalten hat, wird das hochoktanige Abenteuer von Shelly „Bombshell“ Harrison nun mit verbesserter Gamepad-Integration und plattformspezifischen Optimierungen auch Konsolenspielern zugänglich gemacht.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Ion Fury: Aftershock

Noch keine Kommentare

Hinterlasse eine Antwort