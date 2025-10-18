Ion Fury: Aftershock: Retro FPS für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch veröffentlicht

Der explosive Moment ist gekommen. Fulqrum Publishing, 3D Realms und Entwickler Voidpoint freuen sich, ankündigen zu können, dass Ion Fury: Aftershock, die mit Spannung erwartete Erweiterung des von der Kritik gefeierten Ego-Shooters im Retro-Stil, ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch für 14,99 € erhältlich ist.

Das Spiel ist über die Abwärtskompatibilität auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S vollständig spielbar.

Nachdem Aftershock seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2023 PC-Spieler in seinen Bann gezogen und beeindruckende 94 % sehr positiver Nutzerbewertungen auf Steam erhalten hat, wird das hochoktanige Abenteuer von Shelly „Bombshell“ Harrison nun mit verbesserter Gamepad-Integration und plattformspezifischen Optimierungen auch Konsolenspielern zugänglich gemacht.