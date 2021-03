Ion Fury: Aftershock-Erweiterung bringt mehr 90er Jahre FPS-Action

Ion Fury, der von Voidpoint entwickelte und von 3D Realms und 1C Entertainment veröffentlichte Ego-Shooter der alten Schule, lässt mit der neuen Aftershock-Erweiterung weiterhin die Kugeln und kybernetischen Körperteile fliegen

Nachdem sie Heskel in ihrem letzten Abenteuer besiegt hat, beschließt Shelly Harrison, in einer örtlichen Bar zu feiern. Als ihr leckeres Getränk durch Explosionen unterbrochen wird, stürzt sie hinaus und findet Heskel in einer monströsen Flugmaschine, der wahnsinnig schnatternd in Richtung einer Pilzwolke am Horizont davonfliegt.

Instinktiv greift sie nach ihrem Loverboy-Revolver, spannt ihn und sucht nach dem schnellsten Transportmittel, das sie finden kann – einem schnittigen und leistungsstarken Hochgeschwindigkeits-Hover-Bike, bewaffnet mit Drunken Homing Plasma Missiles. Shellys Kampf gegen Heskel geht weiter mit mehreren brandneuen Zonen, die es zu erforschen gilt, neuen gefährlichen Feinden, neuen Waffen, mit denen sie sie vernichten kann, und einigen erstaunlichen Hochgeschwindigkeits-Fahrzeugkämpfen.

Wie die klassischen Erweiterungen bietet auch Aftershock einen brandneuen Arrange-Modus. Egal, ob ihr zum ersten Mal spielt oder Ion Fury erneut spielt, wählt den Arrangiermodus, um das ursprüngliche Spiel zu erleben, das jetzt mit neuen Feinden, Waffen und mehr erweitert wurde.

Ion Fury wurde in der gleichen Build-Engine gerendert, die auch beliebte Titel wie Duke Nukem 3D und Shadow Warrior angetrieben hat, und nimmt das klassische Shooter-Framework und injiziert ein bisschen modernes Chaos mit Features wie Headshots. Voidpoint hat nicht nur ein Spiel entwickelt, das von 90er-Jahre-Shootern inspiriert ist: Sie haben praktisch eine Zeitreise unternommen und ihren eigenen 90er-Jahre-Shooter erschaffen.

Mike Nielsen, CEO von 3D Realms, sagte: „Aftershock setzt Shelleys Geschichte auf die bestmögliche Art und Weise fort: mit Raketen und Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagden. Wir lieben es, zu sehen, wie die Build-Engine weiter wächst, und Ion Fury: Aftershock macht einige großartige Dinge, die wir nicht erwarten können, mit Ihnen zu teilen.“

Aftershock erscheint im Sommer 2021 auf Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

Hier der Trailer zur Ankündigung sowie erste Screenshots: