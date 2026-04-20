Iron Galaxy: Entwickler von Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 entlässt 90 Mitarbeiter

Das zuletzt für Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 bekannte Studio Iron Galaxy entlässt 90 Mitarbeiter, während man sich dem neuen Standard anpasst

Beim US-amerikanischen Entwicklerstudio Iron Galaxy kommt es zu einem erneuten Einschnitt. Das in Chicago ansässige Unternehmen hat am Freitag bekannt gegeben, dass Dutzende Mitarbeiter von einem Stellenabbau betroffen sind. Der Schritt folgt nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung der gut bewerteten Remaster-Sammlung Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4.

Internen Angaben zufolge könnten bis zu rund 90 Beschäftigte von den Entlassungen betroffen sein. Eine offizielle Stellungnahme blieb zunächst aus, während das Studio parallel über veränderte Marktbedingungen spricht, die die gesamte Branche weiterhin prägen.

In einer Mitteilung über LinkedIn beschreibt Iron Galaxy die Lage seit 2020 als tiefgreifend verändert. Dort heißt es, dass viele in der Branche lange auf eine Rückkehr zu früheren Verhältnissen gehofft hätten, diese Entwicklung jedoch nicht eingetreten sei. Stattdessen würden die aktuellen Bedingungen inzwischen als dauerhaft angesehen werden.

Weiter erklärt das Unternehmen, dass sich das Konsumverhalten von Spielern verändert habe und Publisher andere Kriterien für Investitionen in die Spieleentwicklung ansetzen würden. Diese Entwicklungen hätten direkte Auswirkungen auf alle Partnerstudios. Zudem sei es nicht mehr möglich, die zuvor erreichte Teamgröße zu halten, selbst nach früheren Reduzierungen.

Iron Galaxy ist seit 2008 als Unterstützungsstudio für andere Entwickler aktiv und arbeitete an bekannten Marken wie Killer Instinct, der Batman Arkham Reihe und Borderlands mit. In Zusammenarbeit mit Epic Games erschien zudem die eigene Marke Rumbleverse, die jedoch nach weniger als einem Jahr wieder eingestellt wurde.

Bereits Anfang 2025 hatte das Studio einen größeren Personalabbau durchgeführt und damals von einem letzten Mittel gesprochen, um den langfristigen Fortbestand zu sichern. Dass nun erneut Stellen gestrichen werden müssen, zeigt die anhaltenden Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld. Das Unternehmen spricht in diesem Zusammenhang von einer notwendigen Anpassung und betont, dass sich das Studio erneut weiterentwickeln müsse.