Iron Galaxy: Würde weiteres Killer Instinct in Betracht ziehen

Entwickler Iron Galaxy hat sich nach Season 2 und 3 von Killer Instinct viele Fans gemacht.

Kein Wunder, dass sich viele Spieler des Prüglers einen weiteren Teil für Xbox und PC wünschen.

Über einen möglichen Nachfolger sprach Shekhar Dhupelia kürzlich mit Segment Next.

Der General Manager von Iron Galaxy sagte, dass man eine tolle Zeit mit der Franchise hatte und man es in Betracht ziehen würde ein neues Killer Instinct zu machen, wenn sich dazu die Gelegenheit ergeben würde.

„Wir haben es geliebt, an Killer Instinct zu arbeiten, und wir hatten eine tolle Zeit, diese Community zu unterstützen. In den sozialen Medien werden wir noch immer gebeten, diese Erfahrung jeden Tag zu aktualisieren, und wir wissen diese anhaltende Begeisterung wirklich zu schätzen. Wie bei jeder anderen Gelegenheit, die sich uns bietet, würden wir es in Betracht ziehen, wenn sich KI jemals wieder anbieten würde.“