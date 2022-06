Iron Harvest 1920+: Kostenloses Add-on für RTS-Spiel erscheint später für Konsolen

Iron Harvest 1920+, das preisgekrönte Echtzeit-Strategie-Spiel (RTS), ist zurück! Mit einem kostenlosen Add-on wird das RTS jetzt noch größer: Die Spieler können sich ab sofort auf die Weltkarten-Kampagne und über 40 neue Missionen freuen! Das Erste von drei Updates wurde bereits für den PC veröffentlicht, die Konsolenversion folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Iron Harvest 1920+ “World Map”-Trailer ist hier zu sehen:

Die Weltkarten-Kampagnen bieten eine spannende Möglichkeit, die reiche Welt der alternativen Geschichte von 1920+ zu erleben. Nationen, die sich im Konflikt befinden, kämpfen um den Schutz ihrer brandneuen Hauptstadtkarten und um die stabile Kontrolle über die Gebiete. Die Regeln für das Meta-Gameplay sind einfach, aber die taktische Tiefe bringt eine eigene Lernkurve mit sich und gibt den Spielern viele Möglichkeiten, ihre eigene große Strategie zu optimieren. Quests und Szenario-Schlachten entscheiden über den Ausgang!

Die Szenarien führen weitere herausfordernde Einzelspielermissionen in Iron Harvest ein und lassen die 60 Karten des Spiels in einem neuen Gewand erscheinen. Die neuesten Startparameter und Siegbedingungen werden die Spieler dazu zwingen, die riesigen Dieselpunk-Mechs in ungewöhnlichen Taktiken zu befehligen. Mehrere erneuerte Missionstypen mit insgesamt über 40 neuen Missionen, die von der klassischen Zerstörung des feindlichen Hauptquartiers bis hin zu einem Capture-the-Flag-Szenario reichen, und eine fortschrittliche KI, die sich dem Missionsziel anpasst, halten die Spieler auf Trab.

Es gibt mehrere Weltkartenkonfigurationen, aus denen Spieler & Spielerinnen wählen können, alle mit ihrer eigenen taktischen Aufteilung der Territorien und Siegbedingungen. Jede Weltkarte wird auch einen eigenen Kampagnen-Editor bieten, mit dem sie ihre eigene Weltkarte erstellen können, um sie zu erobern.

Darüber hinaus führt die neue 3v3-Multiplayer/Skirmish-Karte „Forgotten Fortress“ die Spieler & Spielerinnen in die gefährliche Wüste Arabiens. Zusammen mit den neuesten Balancing- und Stabilitätsverbesserungen erweitert dieses Update Iron Harvest noch weiter und macht es zu einem der größten RTS-Spiele auf dem Markt.