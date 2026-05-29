Island of Winds: Neuer Gameplay-Trailer zeigt 17.-Jahrhundert-Iceland-Fantasy

Der neue Gameplay-Trailer zu Island of Winds präsentiert ein narratives Abenteuer mit Magie, Rätseln und Empathie-Fokus.

Zum kommenden Adventure Island of Winds wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in die atmosphärische Fantasywelt des Spiels liefert. Das Projekt ist von der isländischen Folklore sowie dem Island des 17. Jahrhunderts inspiriert.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Brynhildur, einer sogenannten Balance Keeperin, die sich auf eine Reise der Selbstfindung begibt. Dabei erkundet sie eine semi-offene Spielwelt, die stark von Natur, Mythologie und kulturellen Einflüssen geprägt ist.

Das Gameplay kombiniert klassische Adventure-Elemente mit Rätseln, Zaubersprüchen und einer starken narrativen Ausrichtung. Ein besonderes Merkmal ist der Fokus auf sogenannte Empathie-Begegnungen, bei denen Konflikte nicht zwingend durch Gewalt gelöst werden müssen.

Spielerisch legt Island of Winds Wert auf eine Mischung aus Erkundung, magischen Fähigkeiten und Entscheidungen, die die Beziehung zur Spielwelt beeinflussen. Dabei werden Themen wie Selbstzweifel, Verlust, Reue und der Umgang mit der Natur behandelt.

Der neue Trailer unterstreicht vor allem die emotionale Ausrichtung des Spiels sowie die visuelle Gestaltung der von nordischer Mythologie inspirierten Welt.