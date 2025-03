Islanders: New Shores: Nachfolger zum minimalistischen City-Builder

Coatsink freut sich, mit dem Debüt-Trailer zu Islanders: New Shores den Nachfolger ihres gefeierten minimalistischen Strategie-Städtebauspiels Islanders zu enthüllen.

Islanders: New Shores, das im Sommer 2025 für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheint, erschafft die entspannende Atmosphäre und die schlanke Strategie, die das Original so erfolgreich gemacht haben, und baut auf diesen Grundlagen mit neuen Mechaniken, Modi und Features auf.

Islanders: New Shores lädt euch zurück in eine Welt der ruhigen Kreativität ein, die langjährige Fans und Neulinge zum Erkunden, Bauen und Strategieren einlädt wie nie zuvor. In New Shores erwartet euch eine Reihe wunderschöner Inseln, auf denen ihr bauen könnt, wobei ihr zu Beginn jedes Levels ein Inventar an Gebäuden zur Auswahl habt.

Überlegt euch genau, wo ihr sie platziert, um im Laufe der Etappe die meisten Punkte zu erhalten, während ihr weitere Strukturen freischaltet. Das ist Teil eines Erlebnisses, das die überwältigende Komplexität des ausufernden City-Builders in den Hintergrund rückt und stattdessen minimalistische, kurze, aber geistreiche Strategiespiele bietet.

Rollt die Blaupausen aus und werft einen Blick auf die neuen Features, die Islanders: New Shores mit sich bringt!

Eine wichtige neue Funktion ist die Einführung von „Boons“. Boons sind einmalige Power-Ups, die auf jeder Stufe freigeschaltet werden, wenn ihr Punkte sammelt, und die euch bei den schwierigeren Levels des Spiels eine wichtige Hilfe sind.

Mit Boons könnt ihr Gebäude in eurem Inventar duplizieren und bereits errichtete Gebäude ersetzen.

Im vollständigen Spiel gibt es noch mehr zu entdecken, denn jeder Boon bietet eine faszinierende neue Möglichkeit, wie ihr eure Stadt aufbauen könnt.

Islanders: New Shores bietet außerdem den neuen Sandbox-Modus, neue Gebäudetypen zum Spielen, fortschrittliche Wertungsmechanismen und einzigartige Inseleigenschaften.

Außerdem gibt es einen Fotomodus mit Filtern und einer drehbaren Kamera, mit der ihr eure ästhetisch ansprechenden Kreationen in den atemberaubenden Naturlandschaften von New Shores festhalten könnt.

Für die Streamer unter euch gibt es eine Twitch-Integration, mit der die Zuschauer darüber abstimmen können, was sie wählen sollen.

Features

Zwei Modi: High Score und Sandbox mit getrennten Speicherständen

44 einzigartige Gebäudetypen und 7 atemberaubende Inseleigenschaften

50 dynamische Inselgeneratoren für unendliche Vielfalt

Fotomodus mit Filtern und einer Drehscheiben-Kamera

75 Minuten originaler, mitreißender Musik

Boons: neue, einmalige Power-Ups für strategisches Gameplay

Erweiterte Punktesysteme, die clevere Taktiken belohnen

Twitch-Integration für ein interaktives Streaming-Erlebnis