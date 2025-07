Islanders: New Shores: Städtebau-Spiel für Konsolen erschienen

Coatsink freut sich bekannt zu geben, dass Islanders: New Shores ab sofort für PC, PlayStation, Xbox und Switch erhältlich ist.

Islanders: New Shores bietet eine Welt voller ruhiger Kreativität, in der langjährige Fans und Neulinge gleichermaßen eingeladen sind, zu erkunden, zu bauen und Strategien zu entwickeln wie nie zuvor.

In New Shores werden euch eine Reihe wunderschöner Inseln zum Bebauen präsentiert, wobei ihr jedes Level mit einem Inventar an Gebäuden beginnt, aus denen ihr auswählen könnt.

Überlegt euch sorgfältig, wo ihr diese aufgrund eurer einzigartigen Eigenschaften platziert, um im Laufe des Levels die meisten Punkte zu erzielen, während ihr weitere Strukturen in einem Titel freischaltet, der die überwältigende Komplexität des weitläufigen Städtebau-Genres beherrscht und minimalistische Aufnahmen von kurzen, aber intellektuellen Strategien liefert.

Eine wichtige Neuerung ist die Einführung von „Boons“. Boons sind einmalige Power-Ups, die in jeder Stufe freigeschaltet werden, wenn ihr Punkte sammelt. Sie bieten euch eine hilfreiche Unterstützung, die euch bei den schwierigeren Levels des Spiels unverzichtbar sein wird.

Mit Boons können Gebäude in eurem Inventar dupliziert und bereits errichtete Gebäude ersetzt werden. Es gibt noch mehr für euch zu entdecken, denn jeder Boon bietet eine faszinierende neue Möglichkeit, eure Stadt aufzubauen.

Coatsink kann bestätigen, dass Islanders: New Shores bis Ende 2025 kostenlose Inhaltsupdates erhalten wird! Diese kostenlosen Inhaltsupdates umfassen monatliche Herausforderungen, ein neues Biom, saisonale Updates, einen neuen Segen und neue Belohnungen.

Features:

Zwei Modi: Highscore und Sandbox mit separaten Speicherständen

44 einzigartige Gebäudetypen und 7 atemberaubende Inselgrundstücke

50 dynamische Inselgeneratoren für unendliche Vielfalt

Fotomodus mit Filtern und einer drehbaren Kamera

75 Minuten originelle, immersive Musik

Boons: neue einmalige Power-ups für strategisches Gameplay

Fortgeschrittene Punktesysteme, die clevere Taktiken belohnen

Twitch-Integration für ein interaktives Streaming-Erlebnis