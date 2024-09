Isonzo: Kostenlose Montello-Erweiterung präsentiert

BlackMill Games, das Studio hinter der WW1 Game Series, ist stolz darauf, weitere Inhalte für Isonzo anzukündigen, den neuesten Teil der Serie, der an der italienischen Front spielt.

Kämpft auf einer neuen, kostenlosen Karte in den brennenden Wäldern von Montello Hill, meistert neue Waffen und rüstet euren Charakter mit dem Shellshocked Units DLC Pack aus.

Das kostenlose Montello-Update führt eine aufregende neue Karte für Spieler ein, die von der zweiten Schlacht am Fluss Piave im Juni 1918 inspiriert ist. In dieser Schlacht, die auch als Schlacht der Sonnenwende bekannt ist, kämpften die österreichisch-ungarischen und italienischen Streitkräfte um die Kontrolle des Montello-Hügels und der umliegenden Region.

Als letzte große österreichisch-ungarische Offensive an der italienischen Front während des Ersten Weltkriegs nimmt sie einen wichtigen Platz in der Geschichte des Konflikts ein, der nun im Isonzo zum Leben erweckt wird.

Kämpft auf diesem neuen Schlachtfeld durch beschossene Bauernhöfe, brennende Wälder, zerstörte Dörfer und enge Schützengräben und trefft dabei gemeinsam mit eurem Team strategische Entscheidungen.

Um dabei zu helfen, stehen den österreichisch-ungarischen Soldaten zwei neue Waffen zur Verfügung: das berüchtigte Mosin-Nagant-Gewehr – im Spiel als M.91 Russisches Repetier-Gewehr erhältlich – und die Schwerhandgranate mit Splitterwirkung.

Zusätzlich zu dieser neuen Erweiterung können die Spieler auch einen neuen Premium-DLC erhalten, das Shellshocked Units Pack.

Inspiriert von der erschöpfenden und unbarmherzigen Natur des Krieges, zeigt es verletzte und erschöpfte italienische und österreichisch-ungarische Truppen, die normalerweise nicht auf Propagandapostern abgebildet sind. Von zerrissener Kleidung und improvisierter Ausrüstung bis hin zu zerfetzten Uniformen und behelfsmäßigen Kopfschmuck können die Soldaten nun die wahren Kosten des Großen Krieges vermitteln.

Heute erscheint auch die First Wave Edition, eine neue Edition des Spiels mit über 140 kosmetischen Gegenständen, die in der zuvor veröffentlichten First Wave of DLC enthalten sind: ‚Elite Units‘, ‚Veteran Units‘, ‚Reserve Units‘ und ‚Alpine Units‘. Die perfekte Art, in Isonzo einzusteigen.

Für das komplette Isonzo-Erlebnis ist die Ultimate Edition mit allen kostenpflichtigen DLCs – Hunderte von Gegenständen – auch auf PC und Konsolen erhältlich.

Isonzo, der Shellshocked Units DLC und die kostenlose Montello Erweiterung sind jetzt auf Steam, PlayStation 5 & 4, Xbox Series X|S und Xbox One mit dem Xbox Game Pass und im Epic Games Store verfügbar.