Isonzo: Neue Spielszenen und Vorbestellung auf Xbox möglich

Isonzo erscheint in nur zwei Wochen, am 13. September, und Vorbestellungen für die Xbox One und die Serie X|S sind ab sofort möglich.

Zur Feier des Tages setzte sich Creative Director Jos Hoebe mit Sabaton-Mitglied Pär Sundström und Weltkriegs-Historiker Indy Neidell zusammen, um einen ersten Blick auf das neue WW1-Spiel zu werfen.

Das Hauptspiel wird für 29,99 Euro mit einem Rabatt von 10 % während der Xbox Vorbestellungsperiode erhältlich sein. Die Spieler können sich auch für eine Deluxe Edition oder eine Collector’s Edition entscheiden, mit der die Charaktere im Spiel noch individueller gestaltet werden können.

Vorbesteller erhalten zudem das Avanti Savoia Units Pack. Es besteht aus zehn zusätzlichen Optionen für die Charakteranpassung, darunter eine einzigartige Uniform und ein Stück Kopfbedeckung für die italienische und die österreichisch-ungarische Armee. Das Paket fügt außerdem sechs neue Gesichtszüge hinzu, die die Charaktere tragen können, von verschiedenen typischen Schnurrbärten aus dem Ersten Weltkrieg bis hin zu einer speziellen Brille.

Isonzo Vorbestellung für Xbox

Authentizität und historische Genauigkeit sind die Grundpfeiler der WW1 Game Series. Pär und Indy sind beide mit dem Ersten Weltkrieg vertraut, jeder auf seine eigene Weise. Indy war viele Jahre lang Autor und Moderator von The Great War, einem YouTube-Kanal, der über die Ereignisse des Ersten Weltkriegs berichtete. Während seiner Arbeit an diesem Kanal besuchte er zusammen mit den Entwicklern von Verdun das Fort Douaumont. Derzeit arbeitet er an einem ähnlichen YouTube-Projekt WW2 in Real Time und verbringt auch hier viele Stunden tief in der Geschichte beider Kriege.

Jos Hoebe, Mitbegründer und Creative Director der WW1 Game Series, sagt: „Wir freuen uns sehr auf die Veröffentlichung des Spiels und fühlen uns geehrt, Teil dieser besonderen Zusammenarbeit mit Indy und Pär zu sein, die beide Experten darin sind, die Geschichte des Ersten Weltkriegs auf ihre eigene Weise zu präsentieren. Wir haben viel Zeit und Ressourcen darauf verwendet, historische Details im Spiel nachzubilden, und es war toll, sie zu beleuchten. Wir hoffen, dass ihr alle diesen ersten Blick auf Isonzo genießt.“

Pär ist Bassist, Manager und Texter der Metal-Band Sabaton, die die meisten ihrer Alben auf großen Schlachten, Kriegen und anderen einschneidenden historischen Ereignissen basiert hat. Ihre beiden letzten Alben, das jüngste vom März dieses Jahres, behandeln den Ersten Weltkrieg. Als einer der Texter der Band hat Pär viel über den Ersten Weltkrieg recherchiert. 2019 haben sich Sabaton und Indy mit Sabaton History zusammengetan, um über die Ereignisse zu sprechen, die die Grundlage für Sabatons Lieder bilden.

Aufgrund ihres gemeinsamen Interesses am Großen Krieg lud Jos Pär und Indy ein, einen Blick auf Isonzo zu werfen und die Authentizität sowie andere Elemente des Spiels zu überprüfen. Zur Feier der Eröffnung der Xbox-Vorbestellungen ist das daraus resultierende Video jetzt live.

Ihr könnt euch die Diskussion und das begleitende Filmmaterial im eingebetteten Video ansehen: