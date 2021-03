It Takes Two: Medaillenspiegel: So bewertet die Fachpresse das Adventure

Autor:, in / It Takes Two

Der Medaillenspiegel verrät, wie die internationale Fachpresse das Adventure It Takes Two bewertet hat.

Morgen erscheint It Takes Two, das nächste Koop-Abenteuer für zwei Spieler von den Machern von A Way Out und Brothers: A Tale of Two Sons.

Die Fachpresse hat sich bereits in das Abenteuer begeben und entsprechende Bewertungen vergeben. Wie die Testberichte ausgefallen sind, zeigt der Medaillenspiegel.

It Takes Two – Medaillenspiegel

God is a Geek 10/10

PC Invasion 10/10

GamesBeat 100/100

The Games Machine 9,6/10

Game Revolution 9,5/10

Game Informer 9,3/10

IGN 9/10

GameSpot 9/10

Shacknews 9/10

GamePro 90/100

Stevivor 8,5/10

PC Gamer 80/100

TheSixthAxis 8/10

Wccftech 8/10

Press Start 7,5/10

AusGamers 7,5/10

Wertungen 5/5