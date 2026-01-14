It Takes Two: Spiel verkauft sich mehr als 27 Millionen Mal

Electronic Arts und Hazelight Studios feiern einen weiteren Meilenstein, denn It Takes Two hat inzwischen 27 Millionen Exemplare verkauft.

Die neue Zahl stammt aus einem Interview, in dem Josef Fares gegenüber Game Business erklärte, wie total verrückt er die Entwicklung der Verkaufszahlen findet.

Bereits im Februar 2025 erreichte das Spiel mehr als 23 Millionen Verkäufe, bevor der Höhenflug fortsetzte und Millionen weiterer Spieler anzog.

Die stetig wachsende Community zeigt, wie stark das kooperative Abenteuer weiterhin nachhallt und wie nachhaltig die Spielerbindung ausfällt.