It Takes Two: Spiel verkauft sich mehr als 27 Millionen Mal

Electronic Arts und Hazelight Studios feiern einen weiteren Meilenstein, denn It Takes Two hat inzwischen 27 Millionen Exemplare verkauft.
Die neue Zahl stammt aus einem Interview, in dem Josef Fares gegenüber Game Business erklärte, wie total verrückt er die Entwicklung der Verkaufszahlen findet.
Bereits im Februar 2025 erreichte das Spiel mehr als 23 Millionen Verkäufe, bevor der Höhenflug fortsetzte und Millionen weiterer Spieler anzog.
Die stetig wachsende Community zeigt, wie stark das kooperative Abenteuer weiterhin nachhallt und wie nachhaltig die Spielerbindung ausfällt.
einfach nur verdient !! ich bin auch einer der Besitzer
Und das trotz Game Pass (EA Play) ist schon stark.
Hab mir jetzt auch Split fiction gekauft aber leider noch nicht gespielt. Ist für das kommende WE reserviert
Ist auch ein wundervolles Game, da bekommt man sogar nicht Gamer vor die Glotze.
Gratulation. 27 Millionen Verkäufe trotz Gamepass schaffen nur wenige.
Glückwunsch ist ja auch sehr gut