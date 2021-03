It Takes Two: Steuert Unterhosen mit dem kostenlosen Freunde-Pass

Autor:, in / It Takes Two

Das Koop-Spiel It Takes Two ist ab sofort mit dem kostenlosen Freunde-Pass erhältlich.

Begebt euch in It Takes Two – einem genreübergreifenden Plattformer-Adventure mit purer Koop-Ausrichtung – auf die verrückteste Reise eures Lebens. Entwickelt wurde das Spiel von den schwedischen Hazelight Studios, die bereits das preisgekrönte A Way Out und Brothers: A Tale of Two Sons veröffentlicht haben.

Mit dem kostenlosen Freunde-Pass könnt ihr einen Freund einladen und arbeitet in einer enormen Vielzahl chaotisch-vergnüglicher Herausforderungen zusammen. Spielt gemeinsam als Cody und May, ein Paar mit Konfliktpotenzial, das durch einen Zauberspruch in Puppen verwandelt wurde. Die beiden sind in einer wundersamen Welt gefangen, in der sich hinter jeder Ecke eine Überraschung verbirgt, und müssen dort wohl oder übel die Scherben ihrer Beziehung wieder zusammensetzen.

Nutzt und meistert in jedem Level einzigartige verbundene Charakterfähigkeiten. Greift euch bei etlichen unerwarteten Hindernissen gegenseitig unter die Arme und erlebt dabei Momente, die euch zum Lachen bringen werden. Mischt Gangster-Eichhörnchen auf, steuert Unterhosen, versucht euch als DJs in einem gut besuchten Nachtclub und fahrt Bob in einer magischen Schneekugel. Taucht in eine herzliche und urkomische Geschichte ein, in der Handlung und Gameplay zu einem einzigartigen metaphorischen Erlebnis verwoben sind.

KOOP IN REINFORM

Lade mit dem Freunde-Pass kostenlos einen Freund ein und erlebt zusammen ein aufregendes Abenteuer, das ausschließlich auf kooperatives Spielen mit zwei Spielern ausgelegt ist. Wählt zwischen Online- oder Couch-Koop mit Splitscreen und stellt euch Herausforderungen, die sich ständig verändern und bei denen ihr nur durch Zusammenarbeit weiterkommt.

CHAOTISCH-VERGNÜGLICHES GAMEPLAY

Von randalierenden Staubsaugern bis hin zu freundlichen Liebesgurus – in It Takes Two weißt du nie, was dich als Nächstes erwartet. Wage dich in jedem Level an genreübergreifende Herausforderungen und nutze neue Charakterfähigkeiten. Erlebe dabei eine Verschmelzung von Gameplay und Handlung auf metaphorischer Ebene, wobei die Grenzen der interaktiven Erzählkunst neu ausgelotet werden.

EINE UNIVERSELLE GESCHICHTE ÜBER BEZIEHUNGEN

Erlebe eine rührende und herzliche Story über die Schwierigkeiten des Zusammenlebens. Hilf Cody und May dabei zu lernen, wie man trotz aller Unterschiede miteinander zurechtkommt. Triff eine Reihe vielfältiger, seltsamer und liebenswerter Charaktere. Finde deinen Koop-Partner und begebt euch gemeinsam auf ein Abenteuer, das ihr nicht vergessen werdet!

Der Freunde-Pass erfordert die Installation der kostenlosen Trial über den Freunde-Pass sowie einen Online-Freund, der das Spiel auf der gleichen Plattform und/oder Next-Gen-Plattform besitzt.

It Takes Two ist optimiert für Xbox Series X/S und nutzt Smart Delivery-Technologie – kauft das Spiel einmalig und spielt es entweder auf Xbox One oder Xbox Series X/S.