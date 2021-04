It Takes Two: Über eine Million Exemplare verkauft

Wie Hazelight Studios bekannt gibt, hat sich das Koop-Adventure It Takes Two seit der Veröffentlichung am 23. März 2021 über eine Million Mal verkauft. Das heißt, dass sich über zwei Millionen Spieler den Herausforderungen gemeinsam gestellt haben!

Wow!!! Just found out #ItTakesTwo has sold over 1 million copies and is still going strong!

Thank you so much for all the love you’ve shown our game, it means the world to us ❤️

— Hazelight Studios (@HazelightGames) April 23, 2021