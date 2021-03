It Takes Two: Zwei neue Videos zum Koop-Abenteuer veröffentlicht

Autor:, in / It Takes Two

Zum neu erschienenen Koop-Abenteuer It Takes Two wurden zwei neuen Videos mit jeder Menge Gameplay veröffentlicht.

Im Zuge des Future Games Show Spring Showcase wurden zwei neue Videos zum Koop-Abenteuer It Take Two veröffentlicht. Im ersten Video spricht Hazelight-Gründer Josef Fares über die verschiedenen Facetten des Koop-Titels und zeigt diese anhand verschiedener Gameplay-Szenen auf.

Im zweiten Video spielt Fares gemeinsam mit den Kollegen von Game Informer eine Runde It Takes Two und beantwortet währenddessen einige wichtige Fragen zu seinem neuesten Werk.

It Takes Two ist seit dem 26. März 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich.