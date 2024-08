Jackbox Naughty Pack: Ab September rappelts in der Kiste

Autor:, in / Jackbox Naughty Pack

Das Jackbox Naughty Pack erscheint am 12. September!

Jackbox Games, das in Chicago ansässige Studio, das für mehr als ein Jahrzehnt an Partyspielen verantwortlich ist, gibt den Release-Termin des Jackbox Naughty Packs bekannt: Die mit Spannung erwartete Mini-Game-Compilation erscheint am 12. September 2024 auf allen wichtigen Plattformen zum Preis von 21,69 EUR.

Das Naughty Pack erweitert das Minigame-Portfolio des Studios um drei einzigartige Spiele, die sich explizit an ein erwachsenes Publikum richten.

Zum Release ist das Spiel auf Englisch, Spanisch (kastilisch und lateinamerikanisch), Französisch, Italienisch, Deutsch und brasilianischem Portugiesisch spielbar. Das Paket verfügt über alle modernen Features, die Fans der Jackbox-Games-Reihe erwarten, inklusive Optionen zur Content-Moderation und Barrierefreiheit, wie QR-Codes für eine unkomplizierte Anmeldung sowie die Möglichkeit, unerwünschte Spieler:innen während eines Live-Streams zu kicken.

Die drei Spiele des Jackbox Naughty Packs:

Fakin‘ It All Night Long (Social Deduction) : Fakin‘ It kehrt zurück, und dieses Mal geben wir alles preis! Jeder bekommt eine geheime Aufgabe – außer dem Faker, der versucht, sich unauffällig zu verhalten. Finde heraus, welcher deiner Freunde der beste Lügner ist… und SO vieles mehr! Mit neuen Kategorien und einem brandneuen „Remote Play“-Modus.

: Fakin‘ It kehrt zurück, und dieses Mal geben wir alles preis! Jeder bekommt eine geheime Aufgabe – außer dem Faker, der versucht, sich unauffällig zu verhalten. Finde heraus, welcher deiner Freunde der beste Lügner ist… und SO vieles mehr! Mit neuen Kategorien und einem brandneuen „Remote Play“-Modus. Dirty Drawful (Zeichnen, Raten) : Es ist Drawful, aber dreckig…Es ist Dirty Drawful. Wir haben das beliebte Drawful genommen und pikante Aufforderungen hinzugefügt, um sicherzustellen, dass deine Zeichnungen sowohl schrecklich als auch erregend sind. Wir haben auch einen „Rückgängig“-Button hinzugefügt, aber sag es niemandem.

: Es ist Drawful, aber dreckig…Es ist Dirty Drawful. Wir haben das beliebte Drawful genommen und pikante Aufforderungen hinzugefügt, um sicherzustellen, dass deine Zeichnungen sowohl schrecklich als auch erregend sind. Wir haben auch einen „Rückgängig“-Button hinzugefügt, aber sag es niemandem. Let Me Finish (Debatte): Let Me Finish ist das neue Präsentationsspiel von Jackbox, das sich mit den ernsten Fragen des Lebens beschäftigt, wie „Wo ist der Hintern des Briefkastens?“ oder „Wie wird diese Avocado erregt?“ Jeder bekommt die Chance, seine Meinung zu sagen, aber werden die anderen das aufgreifen, was du präsentierst?

Den Trailer zum Jackbox Naughty Pack gibt es hier zu sehen: