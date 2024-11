Jackbox Naughty Pack: Jetzt noch schlüpfriger

Macht euch bereit, denn jetzt wird’s wild! Jackbox Games hat heute ein kostenloses Update für das Jackbox Naughty Pack veröffentlicht, das eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen des Spielkomforts mit sich bringt. Das Update steht ab sofort auf allen wichtigen digitalen Plattformen zum Download bereit.

Das ist neu im Naughty Pack:

Zusätzliche Prompts für Fakin‘ It All Night Long, Dirty Drawful und Let Me Finish

Neue Inhaltsfilter in Fakin‘ It All Night Long und Let Me Finish, die es Spieler ermöglichen, die Intensität der Inhalte im Spiel zu erhöhen

Ein brandneuer Schnellmodus für Let Me Finish, der es ermöglicht, Bildunterschriften zu Fotos hinzuzufügen und Spieler in schnellen Kopf-an-Kopf-Runden gegeneinander antreten zu lassen

Emotes in Dirty Drawful können jetzt deaktiviert werden

Weitere Updates zur Verbesserung des Spielkomforts und Bug Fixes, einschließlich aktualisierter Timer in Let Me Finish, der das Runden-Zeitlimit für Spieler erhöht

Das Jackbox Naughty Pack ist das erste Party Game von Jackbox Games, das sich an Erwachsene richtet. Enthalten sind drei Minigames, die Spieler zum Lachen und vielleicht auch zum Schwitzen bringen.

In Fakin‘ It All Night Long lernen sie die pikantesten Geheimnisse ihrer Freund kennen, in Dirty Drawful fertigen sie unanständige Kritzeleien an und in Let Me Finish reden sie sich um Kopf und Kragen. Der flotte Party-Dreier ist zum Preis von 19,99 EUR auf Steam (Mac/Windows/Linux), PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, im Epic Games Store und auf Apple TV erhältlich.

Weitere Details findet ihr im offiziellen Blogpost (auf Englisch) von Jackbox Games.