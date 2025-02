Jade Empire: Rollenspiel hätte zum Franchise werden können

In einem neuen Interview mit dem My Perfect Console-Podcast spricht BioWare-Mitbegründer Dr. Greg Zeschuck über das 2005 für Xbox und 2007 für PC veröffentlichte Rollenspiel Jade Empire.

Zeschuck zufolge hätte Jade Empire durch eine etwas spätere Veröffentlichung für die Xbox 360 zu einem vollumfänglichen Franchise werden können. Stattdessen habe man Microsofts Rat befolgt und das Rollenspiel wenige Monate vor dem Start der Xbox 360 für die Original-Xbox veröffentlicht:

„Und Microsoft sagte: ‚Nein, nein, ihr solltet es jetzt veröffentlichen, genau am Ende des Zyklus, denn das ist eine großartige Zeit‘. Das war der schlechteste Ratschlag überhaupt. Ein absolut schwachsinniger Ratschlag von ihnen. Das war das Dümmste, was es je gab.“

„Gebt uns sechs Monate, gebt uns die Chance, es zu einem Launch-Titel für die 360 zu machen und wir hätten ein weiteres Franchise“, so Zeschuk. „Und ich meine, wer weiß, wo… ich denke einfach, dass es ein viel erfolgreicheres Produkt am Anfang eines Zyklus gewesen wäre, als am Ende.“