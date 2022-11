Jagex: Kündigt Publishing-Deal für drei Spiele an

Autor:, in / Jagex

Der Publisher Jagex hat einen Deal für drei Spiele abgeschlossen, darunter auch das Abenteuerspiel Ikonei Island: An Earthlock Adventure.

Jagex, der führende Publisher von Community-orientierten Spielen, hat heute einen Publishing-Deal über drei Spiele mit dem Entwickler Snowcastle Games bekannt gegeben. Jagex Partners und Snowcastle Games werden gemeinsam an drei Titeln der von den 90er Jahren inspirierten RPG-Abenteuerserie Earthlock arbeiten. Der erste dieser Titel ist Ikonei Island: An Earthlock Adventure, das im August dieses Jahres in den Early Access auf Steam gestartet ist.

Snowcastle Games ist ein unabhängiger Entwickler mit Sitz in Oslo, Norwegen. Snowcastle Games wurde 2011 gegründet und brachte 2016 nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne Earthlock auf den Markt. Jagex Partners wird die Veröffentlichung von Ikonei Island: An Earthlock Adventure zusammen mit der angekündigten Fortsetzung Earthlock 2 unterstützen, die sich derzeit in Entwicklung befindet.

Ikonei Island: An Earthlock Adventure ist ein wohltuendes Crafting-Abenteuerspiel, das im Earthlock-Universum angesiedelt ist. Ikonei Island befindet sich derzeit im Early Access auf Steam und wird in Partnerschaft mit Spielern, die online in einer gemeinsamen Welt zusammenarbeiten, weiterentwickelt. Earthlock 2 ist die Fortsetzung von Earthlock und wird bald weitere Details enthalten.

Jagex, bekannt für den Erfolg seiner RuneScape-Franchise, hat 2018 Jagex Partners gegründet, um Publishing- und Betriebsdienstleistungen anzubieten, die speziell auf die Bedürfnisse von Drittanbieter-Studios zugeschnitten sind. Snowcastle wird sich einer Reihe von talentierten Studios bei der globalen Heimat für Community-getriebene Spiele anschließen.

Jeff Pabst, Vice President of Third Party Launch and Partnerships bei Jagex: „Snowcastle hat unsere Aufmerksamkeit erregt, als sie das erste Earthlock auf den Markt brachten, und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Bei Jagex Partners konzentrieren wir uns auf Community-getriebene Spiele, die mit ihren Spielern wachsen. Snowcastles Community-first-Ansatz bei Earthlock passt sehr gut zu dem, was wir hier bei Jagex erreichen wollen. Ikonei wird diesen Ansatz sogar noch weiter verfolgen, während es sich zu einem riesigen Online-Abenteuer entwickelt, das von seiner Spielergemeinschaft geteilt wird.“

Bendik Stang, Creative Director bei Snowcastle Games: „Die Geschichte von Jagex, mit einer großen Gemeinschaft von Spielern zusammenzuarbeiten, um ihr Spiel weiterzuentwickeln, ist für uns sehr wichtig. Wir hatten unabhängig davon viel Erfolg mit Earthlock, aber wir wussten, dass wir für Ikonei und Earthlock 2 einen Partner brauchten, der uns helfen würde, noch weiter zu gehen. Jagex Partners gibt uns die nötige Unterstützung, um besser mit unserer bestehenden Community über ihre Wünsche zu kommunizieren und neue Wege zu finden, um Menschen in die wachsende Welt von Earthlock einzuladen.“

Weitere Details zu Jagex Partners und Snowcastles kommenden Titeln werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.