Jay And Silent Bob – Mall Brawl: Beat-Em-Up kann ab sofort vorbestellt werden

Jay und Silent Bob – Mall Brawl ist ein 8-Bit-Retro-Beat-Em-Up-Spiel mit großen Leveln, großen Bossen, Dope-Combos und respektlosen Hinweisen auf das View Askewniverse. Mall Brawl kann solo in einer 1-Spieler-Erfahrung gespielt werden, in der man strategisch zwischen Jay und Silent Bob wechselt, oder mit einem Kumpel in einer 2-Spieler-Kooperation, in der sie sich durch Mallrats, Delinquenten und Sicherheitskräfte kämpfen.

Features

Authentische Retro-8-Bit-Action

2 Spieler Couch-Kooperation

Einzelspieler-Action-Strategie mit austauschbaren Waffen

Unorthodoxe Waffentaktiken

Schurkengalerie mit schrägen Gegnern

Ein Boss mit einer Riesenfaust

Ein Boss mit einer Brezel als Kopf

Zeitgemäße Gameplay-Mechanik

Knackiger Original-Chiptune-Soundtrack

Jay und Silent Bob – Mall Brawl wird am 20. Mai 2021 veröffentlicht und kann mit 10 Prozent Rabatt im Xbox Store vorbestellt werden.