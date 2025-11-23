JDM: Japanese Drift Master: Der Weg zum Driftkönig beginnt hier

Schaut euch in einem neuen Gameplay-Video zu JDM: Japanese Drift Master frische Spielszenen aus dem Drift-Racer auf der Xbox Series X an.

Wenn ihr Fans der japanischen Driftkultur seid, lohnt sich ein Blick in unser neues Video zu JDM: Japanese Drift Master.

Wir zeigen euch die ersten Minuten des Spiels und wie sich das grundlegende Driftverhalten anfühlt.

Ihr erlebt die ersten Kurven, kleine Fehler, gelungene Drifts und bekommt ein Gefühl für den Stil, den das Spiel verfolgt.

Die Szenerie, das Fahrgefühl und die ruhige, glaubwürdige Atmosphäre vermitteln euch sofort, in welche Richtung sich der Titel bewegt.

Ihr könnt euch im Video direkt anschauen, ob euch der Mix aus realistischem Drift-Handling und zugänglichem Gameplay zusagt und ob der Einstieg Lust auf mehr macht.

