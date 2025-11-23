JDM: Japanese Drift Master: Der Weg zum Driftkönig beginnt hier

Wenn ihr Fans der japanischen Driftkultur seid, lohnt sich ein Blick in unser neues Video zu JDM: Japanese Drift Master.
Wir zeigen euch die ersten Minuten des Spiels und wie sich das grundlegende Driftverhalten anfühlt.
Ihr erlebt die ersten Kurven, kleine Fehler, gelungene Drifts und bekommt ein Gefühl für den Stil, den das Spiel verfolgt.
Die Szenerie, das Fahrgefühl und die ruhige, glaubwürdige Atmosphäre vermitteln euch sofort, in welche Richtung sich der Titel bewegt.
Ihr könnt euch im Video direkt anschauen, ob euch der Mix aus realistischem Drift-Handling und zugänglichem Gameplay zusagt und ob der Einstieg Lust auf mehr macht.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Och ne. Das geld für die Entwicklung hätte man auch spenden können
Sieht nicht schlecht aus, nur die Langzeitmotivation sehe ich nicht unbedingt.
die pc version geht klar, aber schau dir mal die XBOX version an, die sieht gruselig aus. Hab es vorhin beim Freund gesehen, der retourniert es gerade.
Hab mir mal ein Video auf YouTube angesehen, Performance passt, grafisch geht da noch einiges, aber keine Katastrophe.
Nee driftet mal schön alleine 😂
Ja, optisch kein Kracher aber bei Rennspielen hat das für mich nicht die erste Priorität.