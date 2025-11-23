JDM: Japanese Drift Master: Der Weg zum Driftkönig beginnt hier

Schaut euch in einem neuen Gameplay-Video zu JDM: Japanese Drift Master frische Spielszenen aus dem Drift-Racer auf der Xbox Series X an.

Wenn ihr Fans der japanischen Driftkultur seid, lohnt sich ein Blick in unser neues Video zu JDM: Japanese Drift Master.

Wir zeigen euch die ersten Minuten des Spiels und wie sich das grundlegende Driftverhalten anfühlt.

Ihr erlebt die ersten Kurven, kleine Fehler, gelungene Drifts und bekommt ein Gefühl für den Stil, den das Spiel verfolgt.

Die Szenerie, das Fahrgefühl und die ruhige, glaubwürdige Atmosphäre vermitteln euch sofort, in welche Richtung sich der Titel bewegt.

Ihr könnt euch im Video direkt anschauen, ob euch der Mix aus realistischem Drift-Handling und zugänglichem Gameplay zusagt und ob der Einstieg Lust auf mehr macht.

  1. Kreator78 49200 XP Hooligan Bezwinger | 23.11.2025 - 16:39 Uhr

    Och ne. Das geld für die Entwicklung hätte man auch spenden können

  2. Katanameister 249600 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.11.2025 - 17:47 Uhr

    Sieht nicht schlecht aus, nur die Langzeitmotivation sehe ich nicht unbedingt.

    • Darkblader27 22580 XP Nasenbohrer Level 2 | 23.11.2025 - 18:24 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      die pc version geht klar, aber schau dir mal die XBOX version an, die sieht gruselig aus. Hab es vorhin beim Freund gesehen, der retourniert es gerade.

      • Katanameister 249600 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.11.2025 - 18:34 Uhr
        Antwort auf Darkblader27

        Hab mir mal ein Video auf YouTube angesehen, Performance passt, grafisch geht da noch einiges, aber keine Katastrophe.

  4. ahjott 10470 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 23.11.2025 - 19:17 Uhr

    Ja, optisch kein Kracher aber bei Rennspielen hat das für mich nicht die erste Priorität.

