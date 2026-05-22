JDM: Japanese Drift Master: Erhält Multiplayer-Test und neues American Classics DLC

Zum ersten Jubiläum von JDM: Japanese Drift Master haben die Entwickler mehrere neue Inhalte und Features angekündigt, darunter die lange erwarteten Multiplayer-Tests sowie ein neues Fahrzeug-DLC.
Besonders im Fokus steht der Start erster Multiplayer-Community-Tests. Dafür wurde auf Steam ein separater Branch veröffentlicht, über den Spieler die neue Online-Funktionalität ausprobieren können. Die ersten Testläufe finden zunächst ausschließlich auf Steam statt.
Zusätzlich wurde offiziell das neue American Classics DLC angekündigt. Die Erweiterung bringt weitere Fahrzeuge ins Spiel und erweitert das bisher stark japanisch geprägte Fahrzeugaufgebot um klassische amerikanische Modelle.
JDM: Japanese Drift Master soll darüber hinaus am 25. Juni zusätzliche neue JDM-Fahrzeuge erhalten. Diese Inhalte werden kostenlos für alle Spieler bereitgestellt.
Parallel arbeiten die Entwickler außerdem an einer neuen Side-Story-Kampagne, zu der weitere Informationen schon bald folgen sollen.
Weniger erfreulich fällt dagegen das Update zum angekündigten Livery- und Sticker-System aus. Dieses sollte ursprünglich bis Ende des zweiten Quartals 2026 erscheinen, benötigt laut den Entwicklern jedoch mehr Feinschliff und wurde deshalb verschoben.
Zum Jubiläum startet außerdem der bislang größte Rabatt für das Spiel auf Steam. Bis zum 4. Juni ist der Titel dort um 45 Prozent reduziert erhältlich.
Entwickelt wurde das Drift-Rennspiel als Hommage an die japanische Street-Racing- und Drift-Kultur. Neben offenen Straßen, Bergpässen und Highways setzt das Spiel auf lizenzierte Fahrzeuge und umfangreiche Tuning-Möglichkeiten.
JDM: Japanese Drift Master ist für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auch das Spiel hat mir während Free Play Days nicht gefallen. Bleibe bei Forza Horizon 6. ❤️
Habe ich verpasst bei den Free Play Days. Denke durch FH6 braucht man das jetzt auch nicht mehr so 🙂
Naja, FH6 und JDM sind schon relativ unterschiedlich. Wer die japanische Drift und Tuning Szene liebt, kommt nicht um JDM herum.
Ok, hätte jetzt blind vermutet, dass sich FH6 besser fährt.
Gerade im Angebot für einen 20er … Xbox Store
Wer richtiges Japan Tuning Feeling sucht ist hier oder bei Tokyo Extreme Racer besser aufgehoben als bei FH6, muss sich aber auch auf Indy Games einlassen können.
Ein richtig schönes Spiel. Hatte ich mir letztes Jahr für den PC geholt. Wer japanische Driftkultur liebt, ist hier besser aufgehoben als bei FH6.
Bleibe auch weiterhin bei Forza Horizon 6, bin jetzt nicht der größte Drift Fan.