JDM: Japanese Drift Master: Erhält Multiplayer-Test und neues American Classics DLC

8 Autor: , in News / JDM: Japanese Drift Master
Übersicht
Image: Gaming Factory

Zum ersten Jubiläum erweitert JDM: Japanese Drift Master seine Roadmap um Multiplayer-Tests, neue Fahrzeuge und ein weiteres DLC.

Zum ersten Jubiläum von JDM: Japanese Drift Master haben die Entwickler mehrere neue Inhalte und Features angekündigt, darunter die lange erwarteten Multiplayer-Tests sowie ein neues Fahrzeug-DLC.

Besonders im Fokus steht der Start erster Multiplayer-Community-Tests. Dafür wurde auf Steam ein separater Branch veröffentlicht, über den Spieler die neue Online-Funktionalität ausprobieren können. Die ersten Testläufe finden zunächst ausschließlich auf Steam statt.

Zusätzlich wurde offiziell das neue American Classics DLC angekündigt. Die Erweiterung bringt weitere Fahrzeuge ins Spiel und erweitert das bisher stark japanisch geprägte Fahrzeugaufgebot um klassische amerikanische Modelle.

JDM: Japanese Drift Master soll darüber hinaus am 25. Juni zusätzliche neue JDM-Fahrzeuge erhalten. Diese Inhalte werden kostenlos für alle Spieler bereitgestellt.

Parallel arbeiten die Entwickler außerdem an einer neuen Side-Story-Kampagne, zu der weitere Informationen schon bald folgen sollen.

Weniger erfreulich fällt dagegen das Update zum angekündigten Livery- und Sticker-System aus. Dieses sollte ursprünglich bis Ende des zweiten Quartals 2026 erscheinen, benötigt laut den Entwicklern jedoch mehr Feinschliff und wurde deshalb verschoben.

Zum Jubiläum startet außerdem der bislang größte Rabatt für das Spiel auf Steam. Bis zum 4. Juni ist der Titel dort um 45 Prozent reduziert erhältlich.

Entwickelt wurde das Drift-Rennspiel als Hommage an die japanische Street-Racing- und Drift-Kultur. Neben offenen Straßen, Bergpässen und Highways setzt das Spiel auf lizenzierte Fahrzeuge und umfangreiche Tuning-Möglichkeiten.

JDM: Japanese Drift Master ist für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu JDM: Japanese Drift Master

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 53555 XP Nachwuchsadmin 6+ | 22.05.2026 - 11:41 Uhr

    Auch das Spiel hat mir während Free Play Days nicht gefallen. Bleibe bei Forza Horizon 6. ❤️

    0
    • Blight 40250 XP Hooligan Krauler | 22.05.2026 - 12:05 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Habe ich verpasst bei den Free Play Days. Denke durch FH6 braucht man das jetzt auch nicht mehr so 🙂

      0
      • DBGHSKuLL 22970 XP Nasenbohrer Level 2 | 22.05.2026 - 12:45 Uhr
        Antwort auf Blight

        Naja, FH6 und JDM sind schon relativ unterschiedlich. Wer die japanische Drift und Tuning Szene liebt, kommt nicht um JDM herum.

        0
  3. Hattori Hanzo 42365 XP Hooligan Krauler | 22.05.2026 - 12:16 Uhr

    Wer richtiges Japan Tuning Feeling sucht ist hier oder bei Tokyo Extreme Racer besser aufgehoben als bei FH6, muss sich aber auch auf Indy Games einlassen können.

    0
    • DBGHSKuLL 22970 XP Nasenbohrer Level 2 | 22.05.2026 - 12:43 Uhr
      Antwort auf Hattori Hanzo

      Ein richtig schönes Spiel. Hatte ich mir letztes Jahr für den PC geholt. Wer japanische Driftkultur liebt, ist hier besser aufgehoben als bei FH6.

      0
  4. Katanameister 434320 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 22.05.2026 - 12:57 Uhr

    Bleibe auch weiterhin bei Forza Horizon 6, bin jetzt nicht der größte Drift Fan.

    0

Hinterlasse eine Antwort