JDM: Japanese Drift Master: Erhält Multiplayer-Test und neues American Classics DLC

Zum ersten Jubiläum erweitert JDM: Japanese Drift Master seine Roadmap um Multiplayer-Tests, neue Fahrzeuge und ein weiteres DLC.

Zum ersten Jubiläum von JDM: Japanese Drift Master haben die Entwickler mehrere neue Inhalte und Features angekündigt, darunter die lange erwarteten Multiplayer-Tests sowie ein neues Fahrzeug-DLC.

Besonders im Fokus steht der Start erster Multiplayer-Community-Tests. Dafür wurde auf Steam ein separater Branch veröffentlicht, über den Spieler die neue Online-Funktionalität ausprobieren können. Die ersten Testläufe finden zunächst ausschließlich auf Steam statt.

Zusätzlich wurde offiziell das neue American Classics DLC angekündigt. Die Erweiterung bringt weitere Fahrzeuge ins Spiel und erweitert das bisher stark japanisch geprägte Fahrzeugaufgebot um klassische amerikanische Modelle.

JDM: Japanese Drift Master soll darüber hinaus am 25. Juni zusätzliche neue JDM-Fahrzeuge erhalten. Diese Inhalte werden kostenlos für alle Spieler bereitgestellt.

Parallel arbeiten die Entwickler außerdem an einer neuen Side-Story-Kampagne, zu der weitere Informationen schon bald folgen sollen.

Weniger erfreulich fällt dagegen das Update zum angekündigten Livery- und Sticker-System aus. Dieses sollte ursprünglich bis Ende des zweiten Quartals 2026 erscheinen, benötigt laut den Entwicklern jedoch mehr Feinschliff und wurde deshalb verschoben.

Zum Jubiläum startet außerdem der bislang größte Rabatt für das Spiel auf Steam. Bis zum 4. Juni ist der Titel dort um 45 Prozent reduziert erhältlich.

Entwickelt wurde das Drift-Rennspiel als Hommage an die japanische Street-Racing- und Drift-Kultur. Neben offenen Straßen, Bergpässen und Highways setzt das Spiel auf lizenzierte Fahrzeuge und umfangreiche Tuning-Möglichkeiten.

JDM: Japanese Drift Master ist für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.