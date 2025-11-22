JDM: Japanese Drift Master: Gameplay-Premiere feiert Xbox-Launch

1 Autor: , in News / JDM: Japanese Drift Master
Übersicht
Image: Gaming Factory

JDM: Japanese Drift Master ist ab sofort für Xbox erhältlich. Hier könnt ihr euch zum Drift-Rennspiel einen neuen Gameplay-Trailer anschauen.

JDM: Japanese Drift Master ist für Xbox erhältlich! Das Spiel startet mit allen heute auf dem PC verfügbaren Inhaltserweiterungen und Updates.

Dazu gehören vier optionale Nebenmissionen, neue Autos wie der Nissan GTR R35 EBA oder der Honda NSX NA1 sowie der Fotomodus und die damit verbundene Landmarken-Aktivität. Auf Xbox wird das Spiel nur Gamepads unterstützen.

Gaming Factory ist bestrebt, das JDM-Erlebnis auf allen Plattformen zu erweitern, wobei für die Zukunft weitere Updates geplant sind, bei denen das Lackierungssystem für Autos und die Multiplayer-Komponente die größten Highlights der Roadmap sind. Eine PlayStation 5-Version des Spiels wurde ebenfalls angekündigt, deren Veröffentlichung für das erste Quartal 2026 geplant ist.


= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu JDM: Japanese Drift Master

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren
  1. Ralle89 32640 XP Bobby Car Schüler | 22.11.2025 - 17:39 Uhr

    Früher hätte ich da nicht nein gesagt aber heut zu Tage bin ich raus

    0

Hinterlasse eine Antwort