JDM: Japanese Drift Master: Launch-Trailer und Startzeit zum Rennspiel

Diese Woche brettert JDM: Japanese Drift Master um die Kurve – schaut euch jetzt den Launch-Trailer an.

JDM: Japanese Drift Master ist eine Hommage an Japan, die japanische Straßenrennkultur und das Driften. Es ist ein Open-World-Erlebnis, bei dem sich Tōge (bergige) Serpentinen mit engen Landstraßen und riesigen Autobahnen zu einer modernen Stadtlandschaft vermischen.

Mit lizenzierten Autos und robusten Tuning-Optionen ist es ein wahr gewordenes Drift-Paradies.

Wenn ihr das Spiel frühzeitig durch eine Vorbestellung unterstützt, erhaltet ihr ein Bonusauto – das Akina Phantom, das in eurer Garage steht, wenn ihr das Spiel startet.

JDM: Japanese Drift Master wird am 21. November, um 17:00 Uhr UTC spielbar sein.

Schaut euch in der Zwischenzeit den Launch-Trailer an: