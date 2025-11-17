JDM: Japanese Drift Master: Launch-Trailer und Startzeit zum Rennspiel

8 Autor: , in News / JDM: Japanese Drift Master
Übersicht
Image: Gaming Factory

Diese Woche brettert JDM: Japanese Drift Master um die Kurve – schaut euch jetzt den Launch-Trailer an.

JDM: Japanese Drift Master ist eine Hommage an Japan, die japanische Straßenrennkultur und das Driften. Es ist ein Open-World-Erlebnis, bei dem sich Tōge (bergige) Serpentinen mit engen Landstraßen und riesigen Autobahnen zu einer modernen Stadtlandschaft vermischen.

Mit lizenzierten Autos und robusten Tuning-Optionen ist es ein wahr gewordenes Drift-Paradies.

Wenn ihr das Spiel frühzeitig durch eine Vorbestellung unterstützt, erhaltet ihr ein Bonusauto – das Akina Phantom, das in eurer Garage steht, wenn ihr das Spiel startet.

JDM: Japanese Drift Master wird am 21. November, um 17:00 Uhr UTC spielbar sein.

Schaut euch in der Zwischenzeit den Launch-Trailer an:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu JDM: Japanese Drift Master

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Emmerich 36925 XP Bobby Car Raser | 17.11.2025 - 15:05 Uhr

    Hmm ich weis auch nicht so recht, schaut schon gut aus, aber wenn die Karre dann bei jeder Kurve driftet i

    0
    • Toxic Growler 17970 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 17.11.2025 - 16:01 Uhr
      Antwort auf Emmerich

      Also für mich schaut das in dem Video so aus, als ob man das Auto zum Drift auffordern muss. Kann mir nicht vorstellen das man ständig quer fährt

      0
      • Emmerich 36925 XP Bobby Car Raser | 17.11.2025 - 17:22 Uhr
        Antwort auf Toxic Growler

        Ich bin der Meinung ich hatte schonmal nen anderes Video gesehen, da sah es leider nicht so aus. Ich hoffe du hast recht

        0
  2. MeisterMichl 50860 XP Nachwuchsadmin 5+ | 17.11.2025 - 15:12 Uhr

    Grafisch nicht auf voller Höhe, das ist das Problem, Forza H hat die Grafikstange so hoch gesetzt, das fast jedes Spiel dagegen alt aussieht.

    0
  4. Katanameister 245240 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.11.2025 - 15:36 Uhr

    Driften ist ja ganz nett ab und zu, aber zu sehr will ich mich nicht darauf fokussieren.

    0

Hinterlasse eine Antwort