JDM: Japanese Drift Master: Launch-Trailer und Startzeit zum Rennspiel

JDM: Japanese Drift Master ist eine Hommage an Japan, die japanische Straßenrennkultur und das Driften. Es ist ein Open-World-Erlebnis, bei dem sich Tōge (bergige) Serpentinen mit engen Landstraßen und riesigen Autobahnen zu einer modernen Stadtlandschaft vermischen.
Mit lizenzierten Autos und robusten Tuning-Optionen ist es ein wahr gewordenes Drift-Paradies.
Wenn ihr das Spiel frühzeitig durch eine Vorbestellung unterstützt, erhaltet ihr ein Bonusauto – das Akina Phantom, das in eurer Garage steht, wenn ihr das Spiel startet.
JDM: Japanese Drift Master wird am 21. November, um 17:00 Uhr UTC spielbar sein.
Schaut euch in der Zwischenzeit den Launch-Trailer an:
Hmm ich weis auch nicht so recht, schaut schon gut aus, aber wenn die Karre dann bei jeder Kurve driftet i
Also für mich schaut das in dem Video so aus, als ob man das Auto zum Drift auffordern muss. Kann mir nicht vorstellen das man ständig quer fährt
Ich bin der Meinung ich hatte schonmal nen anderes Video gesehen, da sah es leider nicht so aus. Ich hoffe du hast recht
Grafisch nicht auf voller Höhe, das ist das Problem, Forza H hat die Grafikstange so hoch gesetzt, das fast jedes Spiel dagegen alt aussieht.
Driften ist nicht so mein Favorit daher bin ich da raus
Driften ist ja ganz nett ab und zu, aber zu sehr will ich mich nicht darauf fokussieren.
Open World 🤢
JDM und im Trailer nur Ami-Karren zusehen 🤣