JDM: Japanese Drift Master: Multiplayer startet auf Steam, Konsolen folgen

Der Multiplayer von JDM: Japanese Drift Master startet zunächst auf Steam und soll 2026 auf Konsolen erscheinen.

Nach erfolgreichen Testläufen auf Steam steht der Multiplayer-Modus von JDM: Japanese Drift Master kurz vor seiner Veröffentlichung für die gesamte Spielerschaft.

Der Rollout erfolgt zunächst auf Steam. Die Versionen für GOG und den Epic Games Store sollen in den darauffolgenden Wochen folgen, während die Konsolenversion für das dritte Quartal 2026 geplant ist.

Zum Start erhalten Spieler Zugang zu einer offenen Sandbox-Welt, in der gemeinsame Ausfahrten, Drift-Sessions und virtuelle Fahrzeugtreffen möglich sind. Die Multiplayer-Lobbys unterstützen bis zu acht Teilnehmer und bieten sowohl öffentliche als auch private Räume.

Darüber hinaus arbeiten die Entwickler bereits an weiteren Komfortfunktionen, die auf Basis des Community-Feedbacks aus den Tests entstanden sind. Geplant sind unter anderem eine Kartenmarkierung, ein Text-Chat-System, der Zugriff auf Tuning- und Lackierwerkstätten während Multiplayer-Sitzungen sowie ein optionaler Ghost-Modus.

Der Ghost-Modus kann in privaten Lobbys vom Host aktiviert werden und deaktiviert Fahrzeugkollisionen. Dadurch sollen gemeinsame Fahrten und Drift-Trainings deutlich entspannter möglich sein.

Zusätzlich erhalten Spieler eine integrierte Sprachchat-Funktion. Farbmarkierungen innerhalb der Lobby und das neue Markierungssystem sollen die Koordination bei gemeinsamen Aktivitäten erleichtern.

Neben dem Multiplayer haben die Entwickler auch neue Inhalte für die kommenden Monate angekündigt. Am 25. Juni erscheint mit American Classics das zweite DLC-Paket für JDM: Japanese Drift Master. Es umfasst sechs neue, nicht lizenzierte amerikanische Fahrzeuge und wird für 5,99 US-Dollar auf allen Plattformen gleichzeitig veröffentlicht.

Ergänzend dazu sollen weitere JDM-Fahrzeuge kostenlos für alle Besitzer des Spiels bereitgestellt werden. Zudem befinden sich eine neue Side-Story-Kampagne, zusätzliche Multiplayer-Modi und weitere bislang nicht näher erläuterte Überraschungen für die Community in Arbeit.