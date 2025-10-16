JDM: Japanese Drift Master: Xbox-Release erfolgt im November

Gaming Factory gab mit einem neuen Trailer die Veröffentlichungstermine für JDM: Japanese Drift Master auf Xbox Series S|X und PlayStation 5 bekannt.
Das Rennspiel wird demnach am 21. November 2025 für Xbox Series X|S erscheinen. Die PlayStation 5-Version folgt im ersten Quartal 2026.
Gaming Factory bereitet sich darauf vor, ein Vorverkaufsfenster für das Spiel einzurichten – die Vorbestellungen werden ab dem 14. November, eine Woche vor der Veröffentlichung, möglich sein.
Alle Spieler, die das Spiel frühzeitig unterstützen möchten, erhalten als Bonusgeschenk ein neues Auto – den Akina Phantom, ein nicht lizenziertes Auto, das Fans einer bestimmten Manga- und Anime-Serie sicherlich bekannt sein dürfte.
Die Konsolenversion wird alle nach der Veröffentlichung für den PC bereitgestellten Inhaltsupdates, Fehlerbehebungen und Spielanpassungen enthalten und zum Preis von 34,99 EUR zum Zeitpunkt der Konsolenveröffentlichung erhältlich sein.
Die Xbox-Portierung wird offiziell keine Lenkräder unterstützen und konzentriert sich auf die weitere Optimierung des Controllers, um das Spielerlebnis vor dem Fernseher zu verbessern.
Mit JDM: Made in USA soll am 6. November zudem ein DLC erscheinen. Das Paket enthält nicht lizenzierte Autos, die von amerikanischen Kultklassikern inspiriert sind. Das Paket kostet 5,99 EUR/USD für sechs Modelle und enthält zusätzliche visuelle Teile, die im Spiel freigeschaltet werden können.
Der DLC wird auch für Xbox erhältlich sein, wenn das Spiel im November erscheint.
Sieht bisschen billig aus aber durchaus spaßig.
Hoffentlich ohne diese schreckliche Musik wie im Trailer 🤣🤣🤣👌🏼
Ein Spiel erscheint zuerst auf Xbox und später auf PS5.
Das gibt es auch nicht oft
Da hat Microsoft bestimmt den Geldkoffer rübergeschoben. 🙂
40 Milliarden. 🫴🏻💸
Zeigt mir wieder das die Xbox doch nicht so tot ist wie viele meinen und hoffen. Muss bei dem Titel automatisch an einen der besten Fast and the Furious Teile denke, Tokyo Drift🤣🤣🤣
Mich wundert dass das Spiel nicht aus Japan kommt, sondern aus Polen
Ich hoffe das war Sarkasmus. Tokyo Drift ist mit Abstand der schlechteste von denen, in denen es noch um Autos ging.
wo du Fast and the Furious ansprichst. Soll es da nicht noch einen abschließenden Teil geben der Back2Roots gehen soll?
Ne ist sogar mein voller ernst. Das Setting in Tokyo, der großartige Soundtrack, die Autos, einfach ein rundum genialer Streifen, kenne den schon auswendig. Und der Darsteller Sung Kang geht halt immer. Der und Teil 7 sind meine Favoriten.
Hab die ganze Serie gesehen und richtig hängen geblieben ist nur der erste.
Ich weiß, dass ich mit einem der letzten richtig Spaß hatte, weil es total over the top war.
Aber Handlung? KP
Sieht sogar ganz gut aus und der Preis ist auch fair.
Joah ne. Is garnicht meins
Ist nicht so meins
Brauche ich nicht unbedingt.
Dann kann ja rechtzeitig um den Weihnachtsbaum gedriftet werden