JDM: Japanese Drift Master: Xbox-Release erfolgt im November

Gaming Factory gab mit einem neuen Trailer die Veröffentlichungstermine für JDM: Japanese Drift Master auf Xbox Series S|X und PlayStation 5 bekannt.

Das Rennspiel wird demnach am 21. November 2025 für Xbox Series X|S erscheinen. Die PlayStation 5-Version folgt im ersten Quartal 2026.

Gaming Factory bereitet sich darauf vor, ein Vorverkaufsfenster für das Spiel einzurichten – die Vorbestellungen werden ab dem 14. November, eine Woche vor der Veröffentlichung, möglich sein.

Alle Spieler, die das Spiel frühzeitig unterstützen möchten, erhalten als Bonusgeschenk ein neues Auto – den Akina Phantom, ein nicht lizenziertes Auto, das Fans einer bestimmten Manga- und Anime-Serie sicherlich bekannt sein dürfte.

Die Konsolenversion wird alle nach der Veröffentlichung für den PC bereitgestellten Inhaltsupdates, Fehlerbehebungen und Spielanpassungen enthalten und zum Preis von 34,99 EUR zum Zeitpunkt der Konsolenveröffentlichung erhältlich sein.

Die Xbox-Portierung wird offiziell keine Lenkräder unterstützen und konzentriert sich auf die weitere Optimierung des Controllers, um das Spielerlebnis vor dem Fernseher zu verbessern.

Mit JDM: Made in USA soll am 6. November zudem ein DLC erscheinen. Das Paket enthält nicht lizenzierte Autos, die von amerikanischen Kultklassikern inspiriert sind. Das Paket kostet 5,99 EUR/USD für sechs Modelle und enthält zusätzliche visuelle Teile, die im Spiel freigeschaltet werden können.

Der DLC wird auch für Xbox erhältlich sein, wenn das Spiel im November erscheint.