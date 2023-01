Jitsu Squad: Das irrwitzige Squad auf Tour

Autor:, in / Jitsu Squad

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus Jitsu Squad an und verschafft euch einen ersten Eindruck vom Spiel auf der Xbox Series X.

Mit Jitsu Squad geht ihr mit bis zu vier verschiedenen Helden auf Tour und die Story dahinter ist genauso witzig wie das Spiel selbst. Euch erwarten in diesem Side-Scroller jede Menge lustige Sachen, sei es als Text oder auch in der Animation vom Spiel. Ihr könnt sogar via Co-op Modus zu viert auf Tour gehen und mächtige Combos entfesseln.

Schon mal einen alternden, ziemlich heruntergekommenen Ken gesehen, der seinen Hadouken über den Bildschirm fegt? Nein? Dann habt ihr in Jitsu Squad die Gelegenheit dazu!

Freche Sprüche von den Protagonisten werden euch zum Schmunzeln bringen und durch die Story begleiten. Wer denkt, das Game sei einfach, der hat sich gewaltig geschnitten, die Anzahl an Gegnern oder die Bossfights sind nicht so einfach zu meistern. Es erfordert etwas Feingefühl und Timing, um die Horde an Gegnern zu minimieren.

Macht euch am besten selbst ein Bild vom Spiel und schaut in die unteren Videos einfach mal rein.

Jitsu Squad könnt ihr im Store für 29,99 Euro erwerben.

