Joe Wander and the Enigmatic Adventures: Rätsel-Plattformer erscheint im Februar für Xbox Series X|S

Im Februar begeben sich Spieler im Rätsel-Plattformer Joe Wander and the Enigmatic Adventures auf ein kniffliges Abenteuer.

Der Entwickler Frozen Pixel kündigt heute Joe Wander and the Enigmatic Adventures für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC an.

Der 3D-Puzzle-Plattformer schickt euch zur Lösung kniffliger Rätsel in vier verschiedene Welten, in denen ihr schwierige Plattform-Herausforderungen meistert und verborgene Schätze aufspürt.

Joe Wander and the Enigmatic Adventures wird am 3. Februar 2023 erscheinen. Schaut euch heute den ersten Trailer zu Joes kommenden Abenteuer an.