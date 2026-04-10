Jötunnslayer: Hordes of Hel: Conan erobert bringt brutale Neuerungen und Koop-Update

Mit Jotunnslayer: Hordes of Hel ist die Erweiterung rund um Conan der Barbar mit neuen Inhalten, frischen Mechaniken und ein umfangreiches Koop-Update für alle Plattformen live gegangen.

Der Barbar ist zurück und sorgt in Jotunnslayer: Hordes of Hel für frischen Wind. Mit dem neuen DLC zieht Conan der Barbar ab sofort als unaufhaltsame Kampfmaschine ins Spiel ein und erweitert das Gameplay um neue Mechaniken, Fähigkeiten und eine eigene Spielweise.

Im Mittelpunkt steht die sogenannte Triumph-Mechanik, die Conan durch das Besiegen von Gegnern aufbaut. Mit steigenden Stufen wächst seine Widerstandskraft, wodurch er sich zunehmend in eine kaum stoppbare Kampfeinheit verwandelt.

Ergänzt wird das System durch passive Vorteile wie erhöhte kritische Trefferchance sowie aggressive Bewegungsoptionen, die ihn durch gegnerische Reihen brechen lassen.

Das DLC bringt zudem drei unterschiedliche Entwicklungswege mit sich. Während der „King of Aquilonia“ auf rohe Angriffskraft setzt, kombiniert der „Stygian Gladiator“ defensive Stärke mit Kontrolle. Der „Zamorian Rogue“ wiederum fokussiert sich auf Geschwindigkeit und Ausweichmanöver und nutzt die neuen Systeme für maximale Mobilität.

Auch die Spielwelt wird erweitert. Die neue Region Stygia führt in eine gefährliche, von Hitze geprägte Umgebung, in der Sicht und Orientierung erschwert werden. Alte Ruinen, feindliche Kräfte und ein neuer Bossgegner, der Untote Jotunn, sorgen für zusätzliche Herausforderungen und verlangen ein präzises Vorgehen.

Parallel zum DLC erhält Jotunnslayer: Hordes of Hel ein großes Update mit der Einführung der „God of Fate“-Mechanik. Dieses System setzt auf ein Risiko-und-Belohnung-Prinzip, bei dem Spieler durch Investitionen mächtige Effekte freischalten können, jedoch stets mit ungewissem Ausgang.

Ein weiteres Highlight ist der neu hinzugefügte lokale Koop-Modus, der als kostenloses Update für alle Spieler erscheint. Zwei Spieler können gemeinsam Runs bestreiten, ihre Fähigkeiten kombinieren und ihre Builds aufeinander abstimmen, während das Tempo der Gefechte konstant hoch bleibt.