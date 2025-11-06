Jötunnslayer: Hordes of Hel: Neue Göttin, Klasse und mehr im kostenlosen Update

Eine neue Göttin, neue Klasse und der Arachnid-Jotunn-Boss erscheinen im Dezember für Jotunnslayer: Hordes of Hel auf PC und Konsolen.

Games Farm, ARTillery und Grindstone freuen sich, die bevorstehende Veröffentlichung von „The Fall of Alfheim“ bekannt zu geben, einem umfangreichen kostenlosen Inhaltsupdate für das rasante Action-Roguelite Jotunnslayer: Hordes of Hel. Es kommt am 4. Dezember auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S heraus.

Außerdem gibt es ab heute für jeden Charakter eine neue Waffe und zwei zusätzliche, von der Community gewünschte Schwierigkeitsmodi.

Das Update bringt ein neues, zerstörtes Reich, das es zu erobern gilt, die mächtige Erdmuttergöttin Nerthus, die den Spielern zur Seite steht, die neue Klasse Erzmagier, die mit Zaubersprüchen kämpft, und viele neue spannende Möglichkeiten, Hel’s Streitkräfte herauszufordern.

Ein neues Schlachtfeld: Die Ruinen von Alfheim

Entdeckt Alfheim, das einst glorreiche Reich der Lichtelfen, das jetzt leider von endlosen Schwärmen von Spinnentieren überrannt und zerstört wurde. Diese neue Umgebung braucht ganz neue Strategien, da die alte Elfenmagie schwindet und wunderschöne Zufluchtsorte im Schatten verschwinden.

In Alfheim erwarten die Spieler:

Neue Modifikatoren und Ziele: Dynamische neue Herausforderungen im Zusammenhang mit der Spinnenplage.

Die Arachnid-Jotunn (neuer Boss): Diese neue Bossfigur ist die kolossale Matriarchin des Schwarms und befehligt ihre Brut. Sie entfesselt groß angelegte Netzangriffe und Giftwellen, die unvorbereitete Jotunn-Jäger einfangen und überwältigen können.

Die Erdmutter und der Erzmagier schließen sich dem Kampf an

Zwei wichtige Neuzugänge erweitern die Kampf- und Anpassungsoptionen des Spiels erheblich:

Nerthus: Die schreckliche Erdmutter

Die Göttin der Erde, Nerthus, kommt als neue spielbare Gottheit dazu. Mit der Urkraft der Natur beherrscht sie die Wucht von Erdbeben, Hungersnöten, Überschwemmungen und Stürmen. Spieler können jetzt lebende Wälder befehligen und mächtige Bestien beschwören, um Hel in den Neun Reichen zu bekämpfen.

Neue Klasse: Der Erzmagier

Der Erzmagier ist ein mächtiger Magister der Elfen, der die Invasion seiner Heimat überlebt hat und die Beherrschung der arkanen und elementaren Magie erlangt hat. Diese neue Klasse beginnt mit zwei einzigartigen angeborenen Eigenschaften:

Magische Kugeln: Beschworene Energiekugeln, die sich ständig drehen und Feinde verletzen.

Kraft des Wissens: Der Erzmagier fängt mit einer 15 %igen Bonus-Chance für Doppelzauber an.

Ersetzt den normalen Sprint durch einen schnellen, schadensvermeidenden Blink, der durch eine längere Abklingzeit ausgeglichen wird.

Der Erzmagier hat vier coole Unterklassen:

Verbessert die Fähigkeiten, um Verbrennungen zu verursachen, und macht Teleportation mit zusätzlichem Sprint und Sprungweite besser.

Magische Kugeln werfen Kettenblitze, und alle Fähigkeiten verursachen Schock.

Angriffe explodieren jetzt, und Fähigkeiten verursachen lähmendes Gift.

Ein Verteidigungsspezialist; wenn ihr stillsteht, erzeugt ihr einen Eisschild, und Fähigkeiten verursachen Einfrieren.

Neue Herausforderungen und Ausrüstung für jeden Slayer sind ab sofort verfügbar.

Um diesen neuen kostenlosen Inhalt zu feiern, wurden auf Wunsch der Community wichtige Erweiterungen in Sachen Schwierigkeitsgrad und Waffen ins Spiel eingebaut.

Erweiterte Schwierigkeitsgrade: Entspannter Endlosmodus: Ein neues, sandboxfreundlicheres Erlebnis, bei dem Modifikatoren und Boss-Intervalle wegfallen und das eine risikoarme Möglichkeit bietet, mit Builds zu experimentieren (allerdings mit reduzierten Ressourceneinnahmen). Albtraum-Schwierigkeitsgrad: Eine anpassbare Schwierigkeitseinstellung, mit der erfahrene Spieler die Herausforderung weit über den Wahnsinns-Schwierigkeitsgrad hinaus steigern können.

Die sechste Waffe: Jede Klasse kriegt eine mächtige sechste Waffe, die neue Fähigkeiten und einzigartige passive Boosts mitbringt: Die Zwergenäxte kriegen eine Klingenbarriere und +40 Gesundheit. Der Stab der Wunder schaltet Dunkle Schleimbomben frei und hat eine 10 %ige Chance auf eine Bonusfähigkeit/Belohnung. Der neue verfluchte Bogen verstreut verfluchte Fußangeln mit einer Chance auf Verfluchung und einer Schadensreduzierung von 5 %. Flammen-Schwester: Erhält die Fertigkeit „Aufspießen” des Schattendolches und eine Erhöhung des Klassenschadens um 14 %. Der Clanhammer gewährt Zugang zu „Ruf der Ahnen” und erhöht die Erfahrungsgewinne um 13 %. Die heroische Hellebarde schaltet „Kriegsruf“ frei, der vorübergehend Verteidigung und Angriff verstärkt, wobei die Hellebarde 1,5 Gesundheitsregeneration pro Sekunde bietet.



Das kostenlose Update „Der Fall von Alfheim“ kommt am 4. Dezember auf allen Plattformen.