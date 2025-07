Jötunnslayer: Hordes of Hel: Nordische Göttermacht trifft Rogue-like-Action

Jötunnslayer: Hordes of Hel erscheint am 4. September für Xbox!

Am 4. September 2025 erscheint Jötunnslayer: Hordes of Hel für Xbox und entführt euch in die düsteren Tiefen der nordischen Mythologie. Der Rogue-like-Horde-Survivor setzt auf intensive Gefechte, ein gnadenloses Fortschrittssystem und mythologisch inspirierte Fähigkeiten, mit denen ihr euch gegen endlose Wellen feindlicher Kreaturen behaupten müsst.

In der Rolle eines gefallenen Kriegers, der sich dem Verderben widersetzt, kämpft ihr in den finsteren Reichen von Helheim gegen grausame Jötnar, Untote und albtraumhafte Kreaturen. Überlebt ihr lange genug, könnt ihr die Kräfte altnordischer Götter entfesseln – darunter explosive Angriffe, blitzschnelle Manöver und göttliche Ultimates, die das Schlachtfeld in ein infernales Chaos verwandeln.

Mit prozeduralen Levelstrukturen, permanenten Upgrades und einem düsteren Artstyle spricht Jötunnslayer vor allem Fans von Titeln wie Vampire Survivors oder Hades an – nur in einem deutlich raueren, blutgetränkten Setting.

Wer auf brutale Kämpfe, taktische Builds und nordische Endzeitstimmung steht, sollte sich den Release am 4. September vormerken.