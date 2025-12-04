Jötunnslayer: Hordes of Hel: The Fall Of Alfheim Update liefert neuen Gott und mehr

Ein neuer Gott, eine neue Klasse und ein neuer Jotunn-Boss sind jetzt mit dem The Fall Of Alfheim Update für Jotunnslayer: Hordes of Hel verfügbar.

Games Farm, ARTillery und Grindstone geben die heutige Veröffentlichung von The Fall of Alfheim bekannt, einem umfangreichen kostenlosen Inhalts-Update für den Action-Roguelite Jotunnslayer: Hordes of Hel, das jetzt auf PC (Steam & Epic), PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist.

Der Fall von Alfheim führt ein zerstörtes neues Reich ein, das es zu erobern gilt, den mächtigen Erdmuttergott Nerthus, der den Spielern zur Seite steht, eine neue zaubernde Erzmagierklasse und zahlreiche neue aufregende Möglichkeiten, die Mächte von Hel herauszufordern.

Ein neues Schlachtfeld: Die Ruine von Alfheim

Entdeckt Alfheim, das einstige glorreiche Reich der Lichtelfen, das nun auf tragische Weise von endlosen Fluten von Spinnentieren heimgesucht und verdorben wird. Diese neue Umgebung erfordert völlig neue Strategien, denn die uralte Elfenmagie ist ausgelaugt und die wunderschönen Heiligtümer verblassen im Schatten.

In Alfheim treffen die Spieler auf:

Neue Modifikatoren und Ziele: Dynamische neue Herausforderungen im Zusammenhang mit der Spinnenplage.

Die Arachnide Jotunn (Neuer Boss): Als kolossale Matriarchin des Schwarms befehligt dieser neue Boss ihre Brut und entfesselt groß angelegte Netzangriffe und Giftwellen, die unvorbereitete Jotunnslayer umgarnen und überwältigen können.

Die Erdmutter und der Erzmagier ziehen in den Kampf

Zwei wichtige Neuerungen erweitern die Kampf- und Anpassungsmöglichkeiten des Spiels drastisch:

Nerthus: Die schreckliche Erdmutter

Die Göttin der Erde, Nerthus, kommt als neue spielbare Gottheit ins Spiel. Mit der Urkraft der Natur kanalisiert sie die Wut von Erdbeben, Hungersnöten, Überschwemmungen und Stürmen. Die Spieler können jetzt lebende Wälder befehligen und mächtige Bestien beschwören, um Hels Machenschaften in den Neun Reichen zu bekämpfen.

Neue Klasse: Der Erzmagier

Der Erzmagier war ein mächtiger Elfenmagier, der die Invasion seiner Heimat überlebte und die arkane und elementare Magie beherrschte. Diese neue Klasse beginnt mit zwei einzigartigen angeborenen Merkmalen:

Magische Kugeln: Beschworene Energiekugeln, die sich ständig drehen und Feinde verwunden. Macht des Wissens: Der Erzmagier beginnt mit einer 15%igen Bonus-Chance für Doppelzauber. Teleportieren: Ersetzt den normalen Dash durch ein schnelles, schadensvermeidendes Blinzeln, das durch eine höhere Abklingzeit ausgeglichen wird.

Der Erzmagier spezialisiert sich in vier mächtige Unterklassen:

Pyromant: Verbessert Fertigkeiten, um Verbrennungen zu verursachen, und verbessert die Teleportation mit zusätzlichem Dash und Dash Distance.

Sturmbringer: Magische Kugeln wirken Kettenblitze und alle Fertigkeiten fügen Schock zu.

Giftmischer: Angriffe explodieren jetzt, und Fertigkeiten fügen schwächendes Gift zu.

Kryomancer: Ein Defensivspezialist; wenn ihr stillsteht, wird ein Eisschild erzeugt und Fertigkeiten bewirken Einfrieren.

