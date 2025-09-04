Jötunnslayer: Hordes of Hel: Vollversion jetzt für Konsolen und PC live

Bei Thors Hammer und Lokis Lächeln, Jötunnslayer: Hordes of Hel ist jetzt auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Krüge werden erhoben, Äxte geschleudert, Blitze geworfen und Horden von der Karte getilgt. Jotunslayer: Hordes of Hel, das Action-Roguelike von Games Farm und Grindstone Publishing, ist jetzt erhältlich.

Nach einem erfolgreichen Early Access erscheint diese Geschichte über die Zerstörung der nordischen Götter nun in der Version 1.0 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

In fünf Reichen kämpfen die Spieler in der Rolle der Verdammten und stellen sich den Prüfungen der Götter, aber sie sind nicht allein. Mit Blitzen von Thor, göttlichem Glanz von Freya und sogar der Unterstützung des Allvaters selbst werden die Spieler Hunderte, wenn nicht Tausende von Feinden in Schutt und Asche legen.

Neben göttlicher Unterstützung schaltet jeder Held auch Perks und Unterklassen frei, während er sich durch die Horden von Hel kämpft. Sie spielen nicht nur einen Helden, sondern bauen eine gnadenlose Maschine des Chaos auf, mit der sie ihren Namen in die Legende einschreiben können.

Dazu stehen ihnen mehr Werkzeuge denn je zur Verfügung, darunter:

Eine gefallene Heldin: Schlüpft in die Rolle der Kin-Slayer, einer in Ungnade gefallenen Kriegerin, die ihren Gegnern verheerenden Schaden zufügen kann.

Helheim: Eine brandneue Region, die gefürchtete Unterwelt voller Rätsel und einem linearen Pfad, den nur die mutigsten Helden entdecken können.

Endlosmodus: Wenn die Spieler die Gefahren von Helheim überleben, schalten sie den brandneuen Endlosmodus frei, in dem sie gegen überwältigende Widrigkeiten kämpfen und sich einen Namen in der Legende machen.

Göttliche Unterstützung: Nidhogg, ein gnadenloser riesiger Drache, der seine Feinde zerreißt, begleitet die Helden auf ihrem blutigen Amoklauf durch die nordische Mythologie.