John Wick: The Game: Ein großes Gun-Fu-Designversprechen an die Fans

Wenn eine Marke wie John Wick ins AAA-Gaming einzieht, dann nicht halbherzig. Lionsgate und Saber Interactive haben bereits offiziell ein neues, großes Videospiel zur milliardenschweren Actionreihe angekündigt – und zwar mit voller kreativer Rückendeckung aus den Filmen: Regisseur Chad Stahelski ist beteiligt, Keanu Reeves leiht dem digitalen John Wick sein Aussehen, seine Stimme und mehr.

Das noch unbetitelte Spiel entsteht für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und setzt auf eine Singleplayer-Third-Person-Action-Ausrichtung, die John Wicks ikonischen „Gun-Fu“-Stil in den Mittelpunkt stellt.

Fokus auf erwachsene Spieler und „echtes“ John Wick Gefühl

Das Spiel wird ausdrücklich für ein erwachsenes Publikum konzipiert. Ziel ist es, die kompromisslose, stilisierte Gewalt und die präzise Choreografie der Filme in ein interaktives Erlebnis zu übersetzen.

Lionsgate beschreibt das Projekt als AAA-Produktion, die John Wicks unverwechselbare Mischung aus Schusswechseln, Nahkampf und taktischer Bewegung spielbar machen soll – mit der Handschrift von Saber, die bereits für wuchtige Actionerfahrungen bekannt sind.

Jenefer Brown über das Projekt: „Ich kann es kaum erwarten…“

Jenefer Brown, President of Global Products & Experiences bei Lionsgate, formuliert es so:

„Ich kann es kaum erwarten, dass Fans in die Rolle von John Wick schlüpfen und die multidimensionale Welt der Hohen Kammer erkunden“, erklärt Jenefer Brown, President of Global Products & Experiences bei Lionsgate. „Wir arbeiten eng mit Sabers engagiertem Team zusammen, um ein Spiel zu entwickeln, das die unvergleichliche Action, die markendefinierende Kampfchoreografie, das immersive Worldbuilding und die Authentizität der Filme einfängt.“

Damit ist klar: Lionsgate sieht das Spiel nicht als Nebenprodukt, sondern als Verlängerung der Filmidentität in ein anderes Medium.

Saber Interactive: „Einer der ikonischsten Actioncharaktere der Filmgeschichte“

Auch Saber Interactive selbst betont die Bedeutung der Marke. CEO Matthew Karch spricht von einer echten Zusammenarbeit auf Augenhöhe:

„John Wick ist einer der ikonischsten Charaktere der Actionfilmgeschichte. Saber fühlt sich geehrt, gemeinsam mit Chad, Keanu und dem Lionsgate Team in einer echten Zusammenarbeit die Welt von Wick in einem AAA Spiel zum Leben zu erwecken“, sagt Matthew Karch, CEO von Saber Interactive.

Die Botschaft: Das ist kein Lizenzprojekt von der Stange, sondern ein Prestigeprojekt, das die Welt von John Wick ernst nimmt.

Vor der „Impossible Task“: Zeitlich früher angesiedelte Story

Die Geschichte des Spiels ist kein bloßes Nacherzählen der Filme, sondern eine eigene Erzählung innerhalb des John Wick-Kanons.

Das „Untitled John Wick Game“ spielt Jahre vor der „Impossible Task“, also vor jenem legendären Auftrag, der in den Filmen immer wieder angedeutet wird und John Wicks Ruf als unausweichliche Killermaschine zementiert hat.

Die Story:

ist in der offiziellen John Wick Timeline verankert,

erweitert die Lore dieser Zeit,

bringt bekannte Figuren zurück,

und führt neue Charaktere ein, die speziell für das Spiel geschaffen wurden.

Die Macher betonen, dass das Spiel Management, Regeln und Strukturen der Unterwelt – inklusive der Hohen Kammer – stärker ausleuchten soll.

„Management is here to serve“ – Designversprechen an die Fans

In Zusammenarbeit zwischen Saber, Lionsgate und Chad Stahelski soll das Spiel all das liefern, was Fans von einer John Wick-Mission erwarten. Dazu zählen:

Hard-hitting Gun-Fu-Kampfsystem

Spektakuläre Kameraführung

Intensive Fahrszenen

Cinematische Inszenierung

Atmosphärisch dichte Schauplätze

Alles soll darauf ausgelegt sein, dass ihr euch fühlt, als würdet ihr in einem John Wick-Film mitspielen – als Baba Yaga selbst.

Die Macher formulieren es als „ultimatives John Wick-Spielerlebnis“, auf das Fans gewartet hätten.

Die John Wick-Marke: Mehr als nur vier Filme

Die Ankündigung ordnet das Spiel klar in das wachsende John Wick-Universum ein. Die Reihe umfasst inzwischen:

Vier Kinofilme, die zusammen über 1 Milliarde US Dollar eingespielt haben

Die Serie The Continental, eine der größten Originalstarts auf Peacock im Jahr 2023

Den Spin off-Film Ballerina mit Ana de Armas

Einen kommenden Film mit Donnie Yen als Caine

Einen weiteren Film, der nach den Ereignissen von John Wick: Kapitel 4 spielt

Das Spiel soll diese Welt nicht nur nutzen, sondern erzählerisch erweitern.

Saber Interactive: Erfahrung mit großen Marken und brutaler Action

Dass Saber für ein solches Projekt ausgewählt wurde, ist kein Zufall. Das Studio hat sich in den vergangenen Jahren mit lizenzierten und actionlastigen Titeln einen Namen gemacht:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (2024) Viszerales Hack and Slash Spektakel Über 7 Millionen verkaufte Einheiten im ersten Jahr Nominierungen bei den Game Awards für Best Action Game und Best Multiplayer Space Marine 3 ist bereits in Entwicklung

World War Z Von über 30 Millionen Spielern gespielt

Kommende Projekte: Jurassic Park: Survival John Carpenter’s Toxic Commando Turok: Origins



Saber bringt also sowohl Erfahrung mit großen Lizenzen als auch mit brutaler, wuchtiger Action mit – eine Kombination, die zu John Wick passt.

Facts, Plattformen und Status

Das „Untitled John Wick Game“:

ist ein Singleplayer-Third-Person-Actionspiel,

richtet sich an erwachsene Spieler,

befindet sich aktuell in Entwicklung,

erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC,

kann bereits auf diesen Plattformen auf die Wunschliste gesetzt werden.

Ein konkretes Releasedatum wurde noch nicht genannt, aber die Kommunikation und die Beteiligung von Reeves und Stahelski deuten darauf hin, dass Lionsgate und Saber hier einen Flaggschiff-Titel aufbauen wollen.

Erster Eindruck: Das hier wirkt nicht wie ein beiläufiges Lizenzspiel, sondern wie der Versuch, John Wick im Gaming auf demselben Niveau zu etablieren, auf dem die Filme im Kino stehen. Wenn Saber das Versprechen von „Gun Fu zum Selberspielen“ einlöst, könnte das einer der spannendsten Actiontitel der kommenden Jahre werden. Ob es ein John Wick-AAA oder die nächste Lizenzgurke wird, muss sich aber noch herausstellen.

Hier noch einmal der Trailer: