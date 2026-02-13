John Wick: The Game: Lionsgate entwickelt das ultimative Baba‑Yaga‑Erlebnis

Hard‑Hitting Gun‑Fu, filmreife Kamerafahrten und neue Figuren: Das nächste John Wick‑Game lässt euch selbst zum Baba Yaga werden.

Saber Interactive, Lionsgate und John‑Wick‑Regisseur Chad Stahelski schließen sich zusammen, um ein neues, noch unbetiteltes John‑Wick‑Videospiel zu entwickeln. Das Projekt verspricht eine eigenständige Geschichte, die Jahre vor der Impossible Task spielt und tief in die Lore des Franchise eintaucht.

Die Handlung erweitert das John‑Wick‑Universum um bekannte Gesichter sowie völlig neue Charaktere, die speziell für dieses Spiel geschaffen wurden. Ziel ist es, die Atmosphäre, den Stil und die kompromisslose Intensität der Filme authentisch ins Gameplay zu übertragen.

Gun‑Fu, Kamerastil, Fahrsequenzen – alles wie im Film

Saber setzt auf ein Design, das die typischen Elemente der Reihe in spielbarer Form einfängt:

ein hartes, präzises Gun‑Fu‑Kampfsystem

filmische Kameraführung im Stahelski‑Stil

intensive Fahr‑ und Verfolgungssequenzen

atmosphärische Schauplätze mit starkem filmischem Fokus

eine narrative Inszenierung, die euch direkt in die Rolle des Baba Yaga versetzt

Das Team beschreibt das Projekt als das ultimative John‑Wick‑Spiel, auf das Fans seit Jahren warten.

Das neue John‑Wick‑Game erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Ein Veröffentlichungsdatum steht noch aus, doch die Ambitionen sind klar: Dieses Spiel soll John Wick so authentisch wie nie zuvor in die Gaming‑Welt bringen.