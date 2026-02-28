JOIN US: Düsterer Kult-Wahnsinn eskaliert im neuen Trailer

Wolf Haus Games enthüllt zweiten Trailer und zeigt das gnadenlose Überleben im Kult von JOIN US.

Der zweite Trailer zum kommenden Spiel JOIN US rückt eine finstere, satirische Survival-Erfahrung in den Mittelpunkt, in der ein selbst erschaffener Weltuntergangskult auf den drohenden Untergang hinarbeitet.

Das Projekt von Wolf Haus Games setzt auf bekannte Genregrundlagen und erweitert sie um eine umfangreiche Solo-Erfahrung sowie einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler, eingebettet in eine über 15 Stunden lange Kampagne oder einen offenen Sandbox-Ansatz.

Im Mittelpunkt des neuen Trailers steht das Teaching-System, ein dynamischer Fähigkeitenbaum, der die Gestaltung eines individuellen Glaubenskonstrukts ermöglicht. Die Entwickler zeigen, wie sich Überzeugungen frei kombinieren lassen, um extreme Ausrichtungen zu formen, darunter die Vision eines mondanbetenden Kannibalenkults oder einer Gruppe von Alien-Fanatikern, die auf Bären reitet.

JOIN US präsentiert diese Mischung aus Absurdität und Härte als Kern seiner Identität.

Das Debütprojekt von Wolf Haus Games spiegelt die Vorlieben des zehnköpfigen Teams aus Montreal wider, das sich von Grindhouse-Kino, schwarzem Humor, anspruchsvollen Mechaniken und erzählerisch geprägten Survival-Spielen inspirieren lässt.

Innerhalb der Spielwelt übernehmen die Spieler die Rolle gläubiger Kultmitglieder, die in einer fiktiven ländlichen Region der USA ein neues Kapitel ihres Ordens aufbauen sollen. Die Worte des Anführers gelten als Gesetz, doch die Gestaltung der eigenen Sektenstruktur liegt in den Händen der Spieler, die jederzeit in die Körper beliebiger Kultisten schlüpfen können.

Eine allgegenwärtige Gegenspielerfigur treibt die Handlung voran, während die offene Welt zur Rekrutierung neuer Anhänger, zur Ausarbeitung eines eigenen Glaubenssystems und zum Ausbau des stetig wachsenden Komplexes einlädt.

Feindselige Einheimische stellen eine konstante Bedrohung dar, die mit allen Mitteln abgewehrt werden muss, darunter Flammenwerfer und kampferprobte Schweine.

Mit dem nahenden Weltuntergang rückt die Versorgungslage in den Fokus. Nahrung, Vorräte und Munition sind entscheidend, doch die wichtigste Ressource bleibt die Gefolgschaft. Propaganda dient als Werkzeug, um verlorene Seelen anzuziehen und die Reihen zu füllen. Mit wachsender Anhängerschaft steigt auch der Einfluss des Kults, der sich durch Angriffe auf Ungläubige weiter ausbreiten lässt.

Der Koop-Modus von JOIN US für bis zu vier Spieler wird zum Start über Peer-to-Peer laufen, dedizierte Server sollen nachgereicht werden. Einzelspieler können vollständig offline spielen. Der Titel erscheint zum Launch auf Steam und im Epic Store, weitere Plattformen folgen später.